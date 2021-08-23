«Я в этот мир пришла обманутой мужчинами»: Алёна Яковлева рассказала о связи своего знаменитого отца с беременной любовницей

Алена Яковлева со временем смогла простить своего отца Юрия Яковлева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Алёна Яковлева - дочь актёра Юрия Яковлева, звезды фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Ирония судьбы или с лёгким паром» признается, что в детстве очень мало общалась со своим знаменитым отцом. Ее мать, врач Кира Мачульская, была первой супругой артиста, славящегося своей любвеобильностью. Юрий Яковлев изменял ей, и Кира тяжело переживала предательство мужа. О том, как ее родители расстались, 60-летняя Алена Яковлева рассказала в эфире шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

- Я знаю только одно — что он пошёл встречать Новый год, и мама сказала: «Юрочка, если тебе там лучше, иди». И, так сказать, были выставлены чемоданы, - вспомнила Алена.

Причиной расставания стал роман Яковлева с молодой актрисой Екатериной Райкиной, с которой актер познакомился на съёмках фильма «Дамы и гусары». Ситуация осложнилась тем, что и Кира, и Екатерина забеременели от него практически одновременно. Спустя четыре месяца после появления Алены на свет родился ее брат Алексей. Яковлев жил на две семьи, и когда Кира узнала об этом, это стало для нее страшным ударом.

- При всем при этом родители никогда не ругались и не скандалили. Мама говорила, что на папу очень сложно было обижаться - настолько он подкупал своим обаянием. Мама была очень сдержанной, и все ее эмоции бушевали внутри. Новость об измене отца стала для нее большим ударом. Она перестала спать по ночам и была вынуждена принимать снотворное. Я тогда была маленькой и ничего не понимала. Только потом осознала, насколько это все было для нее тяжело, - говорит Яковлева.

Когда Юрий Яковлев ушел к Райкиной, Алена почти перестала его видеть. У нее с детства кипела обида на отца. Но со временем она смогла его простить. Сейчас у Алены сложились теплые отношения с братом Алексеем, они часто видятся.

- У нас разница в возрасте всего 4,5 месяца. Да, Екатерина Райкина забеременела Лешей, когда моя мама носила меня под сердцем. Я в этот мир пришла в какой-то степени обманутой мужчинами. Наверное, во мне обида и горечь возникли с самого рождения. Это, конечно, наложило отпечаток на всю мою жизнь, - призналась актриса.

Пережитое в раннем детстве предательство отца стало для Алены тяжелой психологической травмой. Возможно, именно поэтому ни один из браков актрисы не стал счастливым. Актриса дважды официально побывала замужем, кроме того, у нее было несколько громких романов. Дочь Юрия Яковлева признается, что очень тепло общается со всеми своими бывшими мужьями и мужчинами. Хотя поначалу ей нелегко было пережить развод со вторым супругом, продюсером Кириллом Мозгалевским. Муж звезды экрана увлекся другой женщиной еще в их браке. Несмотря на 12 лет семейной жизни, спасти отношения им не удалось. Окончательный разрыв произошел, когда Мозгалевский уехал во Францию и начал заниматься карьерой другой актрисы.

- Это был долгий путь: мы то общались, то нет, - рассказывала ранее Яковлева. - Потом у него начался роман, он «родил» ребенка, при этом не разведясь со мной официально. Мне было очень тяжело, обидно, я ушла в съемки, в работу… Но возвращать все не хотела. Это пройденный этап, надо двигаться дальше.

Первый брак артистки был скоротечным: Алена вышла замуж за Кирилла Козакова, сына актера Михаила Козакова. Пара прожила вместе всего два года и развелась, несмотря на рождение дочери. Алена ушла от Козакова, когда их дочке было четыре месяца - в феврале 1993 года. Козаков не стремился поддерживать отношения с маленькой Машей, из-за чего, по словам Яковлевой, у дочери развились детские комплексы. Он начал участвовать в воспитании девочки, лишь когда ей исполнилось 14 лет.

- Когда девочку бросает папа в детстве, ей нужно обязательно найти плохого мальчика, чтобы доказать, что она хорошая. Она выбирала все время каких-то гаденышей, которых я терпела бесконечно, - говорила Алена.