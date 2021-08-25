Внимание: дети в городе!

Еще вчера город тихо млел от жары и вдруг ожил, как вулкан Эйяфьятлайокудль. Значит, лето на излете. Родители на нервах. Госавтоинспекция на страже…

Дети - цветы жизни. И для того чтобы они быстрее росли и активнее развивались, летом их пересаживают. Куда-нибудь подальше от городского асфальта - на целебные анапские илово-сульфидные грязи, средиземноморский песочек или просто на дачный участок. А к началу учебного года возвращают обратно. Это повторяется каждое лето. И всякий раз Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что за время каникул дети успевают отвыкнуть от городского ритма, от интенсивного движения, и потому сейчас очень важно уделить особое внимание вопросам их безопасности.

Почему они это делают

Дело даже не в том, что за лето ваш ребенок забыл правила поведения на дороге. Возможно, в теории он их помнит, но вот на практике вряд ли им следует. Причина в психофизических возрастных особенностях. Критическое мышление у детей развито плохо. Инстинкт самосохранения не развит вообще. То, что у взрослых закрепляется как осознанный поведенческий навык, у них фиксируется в лучшем случае на уровне условного рефлекса. Убираем условия - рефлекс теряется. Это вам любой психолог подтвердит.

Именно поэтому, прекрасно зная о том, что нельзя выруливать на зебру на самокате, вылетать на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, или, завидя друзей на противоположной стороне дороги, нестись к ним по диагонали, не глядя по сторонам, они все равно это делают. Впрочем, есть и хорошие известия. Первое: дети легко адаптируются. Второе: условные рефлексы у них не только быстро теряются, но и быстро нарабатываются. Нужно только взять этот процесс под контроль.

Повторение пройденного

С этого начинается каждый учебный год. Многолетняя педагогическая практика с доказанной эффективностью. Так что пренебрегать ею не стоит. Лучше убедиться, что ваш ребенок знает правила безопасного движения в том объеме, который соответствует его возрасту и жизненным потребностям. Сотрудники Госавтоинспекции, занимающиеся профилактикой детского травматизма и просвещением детей в вопросах безопасного поведения на дорогах, советуют родителям не полагаться исключительно на собственные знания, а обзавестись толковым пособием. Благо такого рода материалы сейчас представлены в самых разных форматах для любых возрастных групп. Они информативнее и нагляднее, чем то, что обычно приходит в голову среднестатистическому родителю. А приходит всякое. Так, многие родители, объясняя малышам, как переходить дорогу, обращают внимание только на разрешающий сигнал светофора, забывая о таких важных условиях, как визуальный контроль за дорогой и движение строго перпендикулярно направлению транспортного потока. Не говоря уже о правилах для велосипедистов, в которых путается абсолютное большинство взрослых. В том числе и тех, кто ездит на велосипеде.

Своей дорогой

Мы уже говорили о том, что «знать, как надо» и «делать, как надо» для детей далеко не одно и то же. Поэтому, повторив теорию, следует закрепить ее практикой. И ничего лучше совместных прогулок тут не придумаешь. При этом младших можно уведомить о том, что это своего рода экзамен на самостоятельность. Сами понимаете, детям постарше такая подача вряд ли польстит - за ними лучше просто понаблюдать. Пройдите вместе несколько раз теми маршрутами, которыми ребенок пользуется обычно. Хорошо бы спланировать выходы так, чтобы они приходились на разное время. Ведь интенсивность движения на дороге утром не та, что днем. А вечером еще и освещение меняется. Нам же надо, чтобы ребенок уверенно ориентировался в любой обстановке.

Да, и не держитесь, как экскурсовод! Положение ведомого не способствует собранности. Пусть ребенок все делает сам: выбирает путь, следит за сигналами светофора, оценивает безопасность выхода на пешеходный переход.

А вы учите его наблюдать: отличать быстро едущий транспорт от медленно едущего, определять, какая машина едет прямо, а какая собирается поворачивать. Объясняйте, что медленно едущим большим автомобилем может быть не видна другая машина, которая движется с большей скоростью.

Обращайте внимание на все потенциально опасные места на пути. Разумеется, их лучше обходить стороной. Но это не всегда удается. Возможно, ребенку приходится переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рядом с которым много припаркованного транспорта. Остановитесь. Покажите, как препятствие загораживает обзор дороги. Объясните, в чем опасность и как следует вести себя в таком месте. Кстати, этот алгоритм следует применять и к другим объектам на пути. Посмотрите на них из положения ребенка, то есть буквально с высоты его роста. И, возможно, какой-нибудь куст, на который вы прежде и внимания не обращали, вырастет до размеров проблемы.

Словом, обсуждайте и комментируйте все происходящее. На всякий случай напомним, что на пешеходном переходе все разговоры прекращаются. Ребенок должен накрепко усвоить, что это место предельной концентрации внимания. А значит, рот закрыть, смартфон убрать, наушники и капюшон снять. Вот так, на уровне условного рефлекса.

А зайчики в трамвайчике

Если ребенок пользуется общественным транспортом, несколько тестовых поездок по возвращении в город будут совсем не лишними. Во-первых, для того, чтобы он вспомнил, как правильно садиться в автобус, трамвай и как выходить. Во-вторых, вы должны убедиться, что он твердо знает все маршруты и нужную остановку - до той же школы могут ходить разные виды транспорта. То же с самокатами и велосипедами. Если ребенок ими пользуется, к совместным выходам стоит добавить еще и совместные выезды. Госавтоинспекция напоминает, что чаще всего дети-велосипедисты погибают на дорогах общего пользования. Некоторые выезжают на них до достижения разрешенного возраста 14 лет. Многие не знают правил. Еще раз напомните ребенку основы безопасного движения: пользоваться защитной экипировкой, не отдаляться от тротуара или обочины, двигаться в направлении общего потока, пользоваться жестами при маневрировании, следить за ситуацией на дороге и обязательно иметь на велосипеде и на одежде световозвращающие элементы.

Про любовь

Вроде бы при чем здесь любовь… Какое отношение она имеет к теме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Представьте себе, самое прямое! Дети из неблагополучных семей зачастую относятся к себе с пренебрежением, подвергают себя неоправданным рискам как раз потому, что не чувствуют себя любимыми и, как, следствие, не осознают ценность своей жизни. «А чё такова!» и «А чё со мной будет!» - это не подростковое упрямство, как считают многие, а симптом недолюбленности. Услышите - знайте, что ребенок в опасности. Разумеется, мы все любим своих детей и желаем им только добра, но, возможно, не всегда умеем выражать свои чувства в понятной форме. Возможно, об этом стоит поговорить во время очередной прогулки.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».