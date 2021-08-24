«Неприхотливость зашкаливает»: большинство россиян заявили, что довольны и гордятся своей работой

89% наших сограждан гордятся результатами своей работы и 86% — довольно тем, чем занимаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неожиданно высокой оказалась оценка россиянами своей работы. Результаты последнего опроса ВЦИОМ показывают, что 89% наших сограждан гордятся результатами своей работы, 86% — довольно тем, чем занимаются и 60% — в принципе не хотят ничего менять (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев таким уровнем одобрения рабочих мест удивлен. Хотя бы снижающийся с 2014 года уровень реальных доходов должен был бы настраивать граждан на более пессимистичный лад. Однако дело может быть в низкой трудовой мобильности в нашей стране, считает экономист.

- Поменять место работы, даже если деятельность немного не устраивает, нашим людям гораздо сложнее, - говорит Николаев. - В развитых странах все иначе, так как там процент арендуемого жилья значительно выше. В США значительная часть населения не имеет в собственности своего жилья. И переехать в другой город ради работы им куда проще. У нас же люди привязаны к своей недвижимости. И есть мысль: квартира и работа есть — уже хорошо.

Экономист отмечает, что результаты опроса в очередной раз говорят о том, что россияне неприхотливые, не столь капризные и менее требовательные, чем люди из западных стран.

- Это не слишком хорошо, — считает Игорь Николаев. — Неудовлетворенность в хорошем смысле этого слова — двигатель прогресса. Она побуждает человека к повышению эффективности. У нас в России миллион охранников. Не хочу никого обидеть, но значительная часть этих мужчин могла бы реализовать себя на другой работе. Человек должен хотеть большего.

КОНКРЕТНО

Насколько лично вам нравится ваша работа?

Очень нравится — 34%

Скорее нравится — 52%

Скорее не нравится — 9%

Совсем не нравится — 4%

Затрудняюсь ответить — 1%

Я горжусь содержанием и результатом своей работы

Полностью согласен — 48%

Скорее согласен — 41%

Скорее не согласен — 7%

Совершенно не согласен — 3%

Затрудняюсь ответить — 1%

Хотите ли поменять место работы или сферу деятельности на другую?

Нет — 60%

Да, хотел бы поменять место работы и сферу деятельности — 18%

Да, хотел бы поменять только место работы — 12%

Да, хотел бы поменять сферу деятельности — 7%

Затрудняюсь ответить — 3%

По данным ВЦИОМ