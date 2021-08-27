Бизнес спасает Волгу: в России растет востребованность корпоративных волонтеров

По оценке Минэкономразвития, с 2013 года количество добровольцев в России увеличилось в пять раз и составляет около 7,5 миллионов человек, многие из которых являются сотрудниками различных компаний и оказывают волонтерскую поддержку на базе НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Пандемия стала дополнительным импульсом к развитию добровольческого движения. Федеральный проект #МЫВМЕСТЕ, объединивший бизнес, государство и третий сектор для предоставления адресной помощи 3,2 млн человек, определил лучшие практики открытого сотрудничества для привлечения труда добровольцев.

Прозрачный диалог всех вовлеченных сторон для повышения качества жизни на разных уровнях лежит в основе практик устойчивого развития и помогает системно адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Заметным примером результативности такого подхода является долгосрочный проект «Чистая Волга», который начался в 2020 году и направлен на содействие экологическому оздоровлению главной водной артерии России, а также определение уровня загрязнения реки и содержания потенциально опасного для здоровья человека микропластика в акваториях шести крупнейших волжских городов – Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары, Волгограда и Астрахани.

В рамках проекта формируется массив данных, которые собирают с использованием уникального для России оборудования. Массив будет передан в распоряжение представителей научного сообщества, включая географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, для подготовки исчерпывающей научной работы о реальном экологическом состоянии Волги.

Значительной частью проекта являются инициативы корпоративных волонтеров. В городах реализации проекта сотрудники региональных отделений крупнейших российских компаний и местного бизнеса приняли участие в акциях по раздельному сбору бытовых отходов на территории береговой линии Волги, поделились опытом реализации экологических проектов.

В добровольческих акциях приняли участие работники более 30 компаний, включая, Сбербанк, МТС, Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг, Русал, Ростелеком, Ингосстрах и др.

Именно волонтерские акции по очистке берегов и прибрежных зон, а также проведение добровольных эколого-просветительских семинаров с участием представителей бизнеса находились в фокусе проекта в 2021 году.

«Корпоративное волонтерство является важным фактором, повышающим эффективность инициатив бизнеса в области охраны окружающей среды и использования ресурсосберегающих технологий. Востребованность подобных проектов растет год от года, сотрудники вносят добровольный вклад в поддержание экологического благополучия территорий», – отметила управляющий по взаимодействию с общественными организациями и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анна Бушлякова.

«Чистая Волга» – вклад ответственного бизнеса в реализацию национального проекта «Экология». Совместная инициатива аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ) и фонда «Без рек как без рук», поддерживаемая Национальным советом по корпоративному волонтерству и региональными органами власти, способствует достижению Национальных целей развития, а также достижению Целей устойчивого развития ООН.