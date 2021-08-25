На первом конгрессе по устойчивому развитию Ecumene в Москве обсудят климат и финансы

В Москве пройдет уникальный конгресс ECUMENE, посвященный вопросам климата и экологии. Он станет первым в стране мероприятием подобного масштаба. Фото: Shutterstock

В Москве пройдет уникальный конгресс ECUMENE, посвященный вопросам климата и экологии. Он станет первым в стране мероприятием подобного масштаба.

В ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26). Стороны обсудят главные климатические вопросы: использование угля, автомобильный транспорт, состояние лесов и финансирование экологии. Однако еще до начала основной части конференции в Москве пройдет одно из первых ее мероприятий - 29-30 сентября в российской столице при поддержке одиннадцати агентств ООН и Банка России пройдёт конгресс по ответственному финансированию ECUMENE.

Официальной темой конгресса в 2021 году станет финансирование устойчивого развития в контексте проблемы изменения климата. В мероприятии примут участие высокопоставленные представители международных организаций, ООН, правительств и центральных банков различных стран, ведущих финансовых институтов, крупнейших международных и российских компаний, ведущие эксперты научного сообщества.

Организаторами конгресса выступили 26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Центр международных и сравнительно-правовых исследований, Всероссийское Общество Охраны Природы, компания Business event to business. Генеральным партнёром мероприятия стал “Газпромбанк” (АО).

Как отмечает посол доброй воли ООН, Председатель Всероссийского Общества Охраны Природы, спортсмен Вячеслав Фетисов, проведение в России Конгресса по ответственному финансированию в преддверии конференции сторон по климату в Глазго подтверждает, что страна является глобальным экологическим игроком.

“Без благополучия Российской Федерации устойчивое развитие мира невозможно”, - подчеркнул Фетисов.

Генеральный директор Центра международных и сравнительно-правовых исследований Екатерина Салугина-Сороковая в свою очередь напомнила, что в стороне от решения климатических проблем не остается, в том числе, российский бизнес. Он активно участвует в трансформации международного регулирования, в том числе в финансовом секторе.

Отмечается, что в рамках московского конгресса будут представлены специальные панельные дискуссии от Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Конвенции о биологическом разнообразии ООН и Финансовой инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Будет рассмотрен специальный доклад подготовленный Министерством иностранных дел и международного развития Великобритании «Экономика биоразнообразия». Обсуждено взаимодействие центральных банков, компаний в сфере энергетики и финансового сектора. Поднята тема развития синей экономики. Особое внимание будет направлено на вопросы развития Арктического региона и использования наилучших мировых инициатив и методологий в области ответственного финансирования.

Результаты конгресса будут представлены на предстоящих 15-ой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии ООН в Куньмине и 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.