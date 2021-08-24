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Общество24 августа 2021 10:00

Научные исследования в мониторинг в Морских охраняемых районах в Антарктике

Онлайн — урок для школьников, посвященный океанам Арктики и Антарктиды
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

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Океанский лекторий / Комплексные мероприятия о науках об океане и климате / День 2
Океанский лекторий / Комплексные мероприятия о науках об океане и климате / День 2
10:00 Сьюзи ГРАНТ: Научные исследования в мониторинг в Морских охраняемых районах в Антарктике 11:00 Григорий Цидулко: Экологический и полярный морской туризм 12:00 Анвар ИСМАИЛОВ: Морская биолюминесценция 13:00 Алексей ЕКАЙКИН: За разгадкой тайн ледяного континента 14:00 Стас ЗАХАРОВ: Антарктида. Экосистема и значимость её сохранения
Океан и климатЭкология: люди и дела