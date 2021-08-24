Океанский лекторий / Комплексные мероприятия о науках об океане и климате / День 2
Океанский лекторий / Комплексные мероприятия о науках об океане и климате / День 2
10:00 Сьюзи ГРАНТ: Научные исследования в мониторинг в Морских охраняемых районах в Антарктике 11:00 Григорий Цидулко: Экологический и полярный морской туризм 12:00 Анвар ИСМАИЛОВ: Морская биолюминесценция 13:00 Алексей ЕКАЙКИН: За разгадкой тайн ледяного континента 14:00 Стас ЗАХАРОВ: Антарктида. Экосистема и значимость её сохранения