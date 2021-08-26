«Вместе мы — польза!»: в трёх городах на Волге пройдут мероприятия по очистке береговой линии

Лидерами стали города Казань, Астрахань и Кострома: их выбрали 11,6%, 11,2% и 11% от общего числа участников голосования соответственно. В этих регионах ежегодно вывозится несколько тонн мусора, а в летний период объём отходов значительно увеличивается в связи с ростом числа отдыхающих на берегах Волги. До конца года там будут проведены уборочные мероприятия: отходы, пригодные к переработке, соберут, рассортируют и вывезут на переработку. Таким образом, планируется очистить около 450 тыс. м2 береговой линии Волги.

Дополнительно организаторами было принято решение провести уборку остальных городов, участвовавших в голосовании. Эти мероприятия, запланированные на будущий год, будут проведены при поддержке экспертов проекта МОО «Чистые игры» сразу после снятия ограничений, связанных с Covid-19.

Напомним, что проект «Вместе мы — польза!» инициирован брендом J7 и торговой сетью «Пятёрочка» при поддержке МОО «Чистые игры». Его цель — помочь осознать важность ответственного потребления и правильной сортировки отходов. До 31 августа 2021 года с каждой проданной пачки сока J7 в торговой сети «Пятёрочка» отчисляется один рубль на очистку волжского берега. Голосование за выбор трех участков береговой линии Волги, где пройдет уборка, проводилось с 1 июля по 9 августа 2021 года на сайте акции. В совокупности было получено 48 тысяч голосов.

Подробности на сайте volga-5ka.j7sok.ru