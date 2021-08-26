Ученые выделили новый класс экзопланет для поисков внеземной жизни

Возможно, мы просто не там ищем инопланетную жизнь Фото: Shutterstock

Поиски внеземной жизни до сих пор не были особо успешными, если, конечно, не верить в инопланетное происхождение Жанны Агузаровой. Но, возможно, мы просто не там ищем, считает группа ученых из Института астрономии Кембриджского университета, под руководством Никку Мадхусудхан.

Поскольку образец у нас всего один - наша собственная планета Земля, мы пытаемся найти жизнь на объектах, похожих на нее. В первую очередь ученые обращали внимание на скалистые каменные планеты, примерно такого же размера, что и Земля, которые находились в зоне обитаемости своей звезды. То есть условия на поверхности - температура и плотность атмосферы - должны обеспечивать существование воды в жидком виде. В общей сложности ученые открыли уже примерно 4500 экзопланет, но все они мало похожи на нашу Землю.

Но вероятно, с поиском инопланетян дело обстоит так же как с “единственно верным марксистско-ленинским учением” - если зацикливаться на чем-то одном, то ничего хорошего не получится. Ученые из Кембриджа выделили новый класс экзопланет, они не похожи на планеты земной группы, но способны стать приютом для некоторых форм жизни.

Чтобы представить себе эту колыбель жизни придется изрядно напрячь воображение. Потому что таких миров не существует в нашей Солнечной системе, это что-то среднее между ледяным гигантом Нептуном, газовым карликом и планетами земной группы. Поверхность таких планет покрыта океаном жидкой воды, а плотная атмосфера насыщена водородом. Никку Мадхусудхан и его коллеги назвали экзопланеты Нycean, этот термин образован от сочетания слов «водород» (по-английски hydrogen) и «океан» (ocean). Отдохнуть на берегу такого океана даже в костюме химзащиты было бы проблематично, раньше такие планеты считались непригодными для жизни. Как в свое время район Капотни в Москве.

Однако, ученые из Кембриджа после тщательного изучения одной из таких планет под кодовым названием K2-18b пришли к выводу, что все не так уж и страшно. Эта экзопланета вращается вокруг красного карлика, расположенного на расстоянии 124 световых лет от Солнечной системы. Год на K2-18b длится всего 33 дня (за это время она делает полный оборот вокруг своего светила). Это первая экзопланета с жидким водным океаном в обитаемой зоне, в ее атмосфере было обнаружено большое количество водяного пара (от 20 до 50 процентов). А где вода, там жизнь - по крайней мере, так мы это представляем на сегодняшний день.

- Мы полагаем, что обитаемые планеты могут быть гораздо больше, чем считалось ранее, - говорит Никку Мадхусудхан. - Радиус “водородоокеанов” может составлять 2,6 радиуса Земли, а масса - 10 масс Земли (примерно таковы параметры K2-18b). В этом случае давление у поверхности океана все еще будет приемлемым для живых микроорганизмов. При этом границы зоны обитаемости значительно расширяются. Экзопланета класса Hycean может находиться так близко к своей звезде, что температура атмосферы может достигать 200 градусов по Цельсию. А дальняя граница “зоны Златовласки” может отодвигаться максимально далеко, поскольку комфортная температура будет поддерживаться благодаря парниковому эффекту.

Кстати, среди 4500 открытых экзопланет преобладают миры типа Hycean. Раньше им уделяли не так много внимания, поскольку искали двойника нашей Земли, но теперь акцент разумнее сделать именно на “водородоокеаны”, считают ученые. Дело в том, что большие планеты с плотной атмосферой, высокими температурами - отличная мишень для наблюдения. В этих условиях с помощью спектрального анализа легче зафиксировать биомаркеры, которые могут быть признаками жизни. Такими маркерами в атмосфере считаются озон, кислород и метан. Однако в атмосферах лишенных кислорода о наличии биологической активности могут сигнализировать такие органические соединения как диметилсульфида и метилхлорида.

Конечно, шанс встретить планетах типа Hycean Диву Плавалагуну (помните такая оперная певица из "Пятого элемента) или какое-то другое высокоразвитое существо, скорее всего, исключен, но различные бактерии и микробы вполне могут могут процветать.

Ученые предполагают, что детальные наблюдения можно будет провести с помощью новейшего телескопа James Webb, его собираются запустить в ноябре этого года. В качестве кандидатов уже отобраны 11 наиболее перспективных экзопланет из разряда “водородоокеанов” и среди них та самая K2-18b.