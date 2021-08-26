Почему ФАС оштрафовала Booking.com на миллиард рублей

Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров Фото: EAST NEWS

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию Booking.com заплатить в российский бюджет 1,3 млрд рублей. Это штраф за злоупотребление доминирующим положением.

- Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей, - говорится в сообщении ФАС.

Другими словами, гостиницы не имели права давать более низкие цены в других каналах продаж. Даже в том случае, если человек постоянно приезжал в отель и хотел получить скидку как постоянный клиент.

На Booking.com еще в 2019 году пожаловалась «Опора России». В организации, защищающей интересы малого и среднего бизнеса, посчитали, что действия агрегатора ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы российских гостиниц. В ФАС провели проверку и согласились с выводами предпринимателей. Тем более что долю самого популярного сервиса бронирования в службе оценили в 80%. То есть налицо монопольное положение.

В декабре 2020 года в ФАС предписали компании устранить кабальный пункт из договора с гостиницами, но в агрегаторе проигнорировали решение российских властей. В службе приняли решение наложить штраф. Причем взяли его по максимальной планке. Booking.com заплатит 11,5% от собственного оборота в России. В деньгах это 1,3 млрд рублей, или $17,6 млн. Юристы голландской компании собираются обжаловать решение в судах, но вряд ли у них что-либо получится. Придется платить.

Справедливости ради, большого ущерба глобальный Booking.com от этого не получит. По последней отчетности, несмотря на убыток в этом году, у компании большие финансовые резервы – $11,3 млрд. То есть, штраф российских чиновников составит не более 0,15% от этой суммы.

Тем не менее, как отмечают эксперты, такой прецедент может улучшить положение российских гостиниц. А некоторые из участников рынка даже предлагают ввести налог на подобные агрегаторы. Как это сделано в Турции, где Booking.com платит 7% от выручки. Монопольное положение дает им неограниченные возможности по получению прибыли. И уж если кого и обкладывать дополнительными налогами, то лучше иностранные компании, а не российский малый и средний бизнес.