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Общество26 августа 2021 19:56

Booking.com оштрафовали на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке России

В компании уже сообщили, что планируют обжаловать решение ФАС
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ФАС оштрафовал Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке России

ФАС оштрафовал Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ.

- Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что компания навязывала отелям и гостиницам свои условия, в результате которых они не могли установить на других сервисах цены за свои услуги ниже, чем на Booking.com.

В компании уже сообщили, что планируют обжаловать решение ФАС.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельные проверки производителей арматуры. В картельном сговоре заподозрены НЛМК, «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь» и ООО УК «ПМХ». Как сказано в сообщении ведомства, в качестве одной из причин роста цен на арматуру компании указывали увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках. При этом ФАС фиксировала рост цены на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов. В случае выявления нарушений в отношении вышеуказанных производителей будет возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечает ведомство.