Партии атакуют избирателей «уникальными предложениями»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Международном мультимедийном медиацентре «Россия- Сегодня» прошел Круглый стол на тему: "Уникальное предложение: с какими программами партии выходят к избирателям".

Тему обсуждали политобозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов и директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов и руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Дискуссию вела глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Все партии, которые участвуют в выборах в Госдуму РФ, уже опубликовали свои избирательные программы. Эксперты сравнили и оценили программные предложения: приоритеты и решения, актуальное и устаревшее, востребованное и противоречивое, удачное и провальное.

ЧТО В ТОПЕ?

О важности тем, заложенных в программы партий, говорил Михаил Мамонов:

- Как именно люди рефлексируют по поводу программам партий? 13% заявили что они внимательно изучают программу. Вот это, конечно, удивительно. 57% о своем фоновом интересе заявили.

Что тут важно? Большой дифференциации по возрастным группам мы не зафиксировали. При том возрастная молодежная группа, - то есть категория 17-24 - наименее заинтересованная в плане внимания к партийным программам группа респондентов.

Что волнует людей? На первом месте очевидно социальная проблематика. В топе - тема материнства и детства. Важны темы развития регионов и жилищной политики.

Наименьший интерес в программах вызывают те пункты, где затронуты темы экономического развития, развития бизнеса и внешней политики. Это для российских респондентов менее важно. Как, впрочем, и антиковидная и инфляционная политика — что, в общем, в нынешних условиях довольно странно.

18 ТЕМ

О «якорных» темах в программах поведал Александр Асафов:

- Нам удалось проанализировать большую часть программ политических партий, идущих на выборы.

Если суммировать - все партии так или иначе говорят о 18 темах. И тут достаточно серьезное пересечение с тем, что показывают опросы ВЦИОМа. Ну вот Единая Россия свою программу назвала народной, поскольку включила в нее наиболее значимые и реализуемые запросы со всей страны.

Ряд партий сосредоточились на «якорных темах». На тема бизнеса акцентирует внимание Партия Роста. Тема экологии - ключевая для партии Зеленых. Понятно, что заявляют своей главной темой Партия Пенсионеров. И все остальные, либо важные для них идеологически, либо серьезные с электоральной точки зрения темы партии старались охватить - с разной долей успеха.

Многие партии ограничивается декларативным оглашением ряда важных позиций без оценки реалистичности исполнения их плана. Они заявляют какое-либо событие в будущем, но не говорят, как именно и за счет чего в будущем это сможет быть выполнено.

На первом месте наиболее проработанная и полная программа ЕР. Почему на первом? Потому, что она содержит конкретные дорожные карты по реализации национальных целей.

Программа ЛДПР охватывает 15 тем. Но она не наполнена путями реализации.

У КПРФ 14 тем, разделенных на 45 разделов.

Малые партии гораздо более сдержаны в вопросах популизма.

При том, в отличии от ЕР, тема поддержки населения в деталях мало у кого прописана.

Я УКОЛА НЕ БОЮСЬ

Глеб Кузнецов рассказал о том, что критическая составляющая во многих партийных программах не сопровождается конструктивом.

- Какова роль и место российских партийных программ на фоне мировых политических систем и выборов в ведущих странах?

Посмотрим, что общего « у нас и у них»? Коронавирус многое диктует и тут, и там. Идет традиционная «игра в Зарницу», когда оппозиция повсюду выступает против антиковидных ограничений с заявлениями, что власть все делает не так.

Например, у нас эсеры критикуют власть за жесткие ограничения, которые, по их мнению подрывают экономическое развитие, например, в части малого и среднего бизнеса.

И все оппозиционеры твердят, что власть все делает «слишком», с перестраховкой.

И даже по прививкам действия власти оппозиционные партии не устраивают. Единая система вакцинации — плохо. Добровольно вакцинировать — плохо. Принудительно — тоже плохо. При этом они, критикуя, не говорят, а как же сделать так, чтобы было хорошо.

Даже четкое заявление московского мэра по вакцинации учителей — тоже адекватную реакцию встречает не у всех.

КОГДА МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ

О долговечности партий и адаптивности их программ говорил Павел Данилин:

- Можем ли мы прогнозировать динамику развития основных партий на 10-летнюю перспективу? На мой взгляд - вряд ли можем с высокой долей определенности. Хотя есть некие реперные точки. Ну, например, Единая России почти наверняка останется в политическом поле страны. Эта партия, скорее всего, будет важнейшей составляющей политической системой на многие годы вперед. Да, немалое число политических аналитиков после очередных парламентских выборов говорили, что «вот сейчас ЕдРо уже точно развалится». Но каждый раз такие пессимистические прогнозы не сбывались.

Сейчас мы можем констатировать, что Единая Россия с годами превратилась в становой хребет государства. И она реализует свой потенциал и главные положения своей программы здесь и сейчас.

Да, через пять лет на очередных выборах в Госдуму мы, конечно, посмотрим какую долю единороссы смогут получить, и возможно удивимся, но никто сегодня не знает, какой будет страна через эти пять лет.

А эта партия умеют перестраиваться, отвечая на вызовы времени.

Что же касается нынешних программ большинства сегодняшних партий, я провел анализ того, насколько успешно они могут быть реализованы в наших условиях и к чему приведут, и пришел к печальному выводу — в 90% случаев можно будет сказать только одно: не дай Бог!