Эксперты поддержали проект федерального закона о Российском экологическом операторе. ФОТО: Валерия Титова

С 2017 года в России началось внедрение новой системы обращения с отходами. В 2019 году по распоряжению президента была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) - куратор мусорной реформы. За прошедшие два года стало понятно, что перед РЭО стоят более широкие задачи, нежели изначально утвержденный список полномочий компании.

В 2021 году назрела необходимость расширять полномочия и функции куратора, чтобы реформа и дальше шла по намеченному плану. Минприроды был разработан соответствующий законопроект, который позволит расширить полномочия РЭО. Сейчас документ проходит общественные слушания, он уже нашел поддержку экологов и общественников.

Изменений функций оператора позволит быстрее достичь планов, поставленных в рамках нацпрограммы. ФОТО: Валерия Титова

- Принятие закона позволит РЭО полноценно формировать и управлять комплексной системой обращения с отходами, участвовать в государственной политике по охране окружающей среды и противодействию изменениям климата, — подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Какими полномочия наделят РЭО

- Создание и управлению государственной системы экологического мониторинга, - Мониторинг операторов по обращению с ТКО, в том числе региональных, -Технический заказ, контроль за строительством и реконструкцией объектов из федсхемы, если там задействованы средства РЭО или субсидии из федбюджета. - Разработка информационных систем, - Созданию единой цифровой платформы, где будет вестись мониторинг выбросов загрязняющих веществ, влияющих на окружающую среду и изменения климата.

Кстати, доступ к платформе получат граждане, власти и экологи, что позволит сделать систему управления отходами более действенной.

Еще одно изменение - законопроект упростит форматы финансовой поддержки инвесторов мусорных предприятий.

Сейчас законопроект обсуждают эксперты. ФОТО: Валерия Титова

В планах РЭО создание фонда, который позволит давать гарантии (поручительства), обеспеченные деньгами или другими активами. За работой фонда будет следить наблюдательный совет компании.

РЭО давно взяло на себя многие функции, касающиеся мусорной реформы. Давно пора наделить куратора операционной функцией, чтобы это был партнер инвесторов мусорной отрасли, соинвестор, финансовый рычаг, административный ресурс, в хорошем смысле, - отметил заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдар Неверов.

После принятия документа функции РЭО будут расширены. ФОТО: Валерия Титова

Представители бизнеса-сообщества надеются, что будут привлечены к обсуждению законопроекта. Это даст возможность тщательнее проработать документ и получить обратную связь непосредственно от исполнителей. К тому же, снимет опасения, касающиеся ущемления бизнес-интересов.

- Назрела необходимость расширения полномочий РЭО. Изменения позволят повысить эффективность государственной политики в области обращения с отходами и решения многих экологических проблем. В частности, отрасль станет более привлекательна для инвесторов, - рассуждает директор Центра тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Епишов.

Пересмотр функций РЭО позволит ускорить развитие всей системы обращения с ТКО, быстрее достигнуть целей, которые поставлены в рамках федеральной программы «Экология». Планируется, что к 2030 году будет сортироваться 100% бытовых отходов, а доля захоронения снизится на 50% (сейчас более 90% отходов направляются на полигон).