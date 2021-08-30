Верховный суд США отменил мораторий на выселение за неуплату арендной платы

Защитить жильцов от выселения еще в начале 2020 года решил Конгресс и ввел соответствующее ограничение Фото: REUTERS

Верховный суд США счел, что мораторий на выселение арендаторов за неуплату, действующий с самого начала пандемии COVID-19, пора отменить.

Это решение может дать возможность домовладельцам в буквальном смысле выгнать на улицу миллионы американцев, потерявших доход из-за ситуации с коронавирусом.

Защитить жильцов от выселения еще в начале 2020 года решил Конгресс и ввел соответствующее ограничение, которое утратило силу в июле того же года. На смену ему пришел мораторий, введенный Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – в ведомстве заявили, что в случае выселения люди начнут переезжать к своим родственникам и колесить по всей стране в поисках жилья, что приведет к резкому ухудшению ситуации с COVID-19.

В августе текущего года CDC продлили действие ограничения на выселение до 3 октября, однако Верховный суд США удовлетворил просьбу домовладельцев, заявивших о многомиллиардных убытках, и действие моратория отменил.

Всего под угрозой выселения в стране могли оказаться около 11 миллионов семей, но власти ряда штатов, в частности Калифорнии и Нью-Йорка, продлили действие моратория, давая возможность людям, лишившимся дохода из-за пандемии, попытаться исправить ситуацию.

В то же время на юге страны очень многие арендаторы могут остаться без крыши над головой, а Конгресс продолжает хранить молчание по столь важному вопросу.

Масла в огонь добавляет и ситуация с распределением средств господдержки – из выделенных правительством страны $46,5 миллиардов в руки американцам попало лишь немногим более $5 миллиардов – остальные деньги осели в местных бюджетах в связи с бюрократическими проволочками.