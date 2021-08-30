Сериал «Пищеблок»: Кто шагает дружно в ряд? Кровососов наш отряд

Действие «Пищеблока» разворачивается в 1980 году, накануне Московской Олимпиады, в пионерлагере на берегу Волги под Куйбышевом

Сериал «Пищеблок» - это телевизионная премьера экранизации одноименного романа Алексея Иванова, автора нашумевших книг «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Сердце Пармы» и др. Писателю в свое время здорово досталось от критиков за эту книжку. Иванова обвиняли в преступном легкомыслии: как-же серьезный автор может опуститься до такой бульварщины, как вампирская сага?

Действие «Пищеблока» разворачивается в 1980 году, накануне Московской Олимпиады, в пионерлагере на берегу Волги под Куйбышевом. Главный герой, пятиклассник Валерка Логунов (его играет совершенно очаровательный Петр Натаров) вдруг замечает, что иные пионеры и вожатые по ночам пьют кровь спящих ребят. Справившись с ужасом, отважный пацан решает бороться с нечистью.

В «Пищеблоке» нежная ностальгия по детству самого Иванова (в тексте очень много мальчишечьего сленга того времени) смешалась с негрубым, но ощутимым обличением лицемерия и шаткости позднесоветского строя. Пионерский костер до неба в финале книги словно пророчит грядущий развал СССР, а красногалстучные вампиры рифмуются с отживающей свое эпохой. Увы, в сериале, спродюсированном Александром Цекало, ностальгии сильно меньше, а критики режима больше - вдобавок она приобрела довольно злобные формы.

Зато есть пара красивых эротических сцен - в частности, подводные поцелуи влюбленных вожатых под Ground Control Дэвида Боуи. Сериал впервые показали весной в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» и он вызвал массу откликов - и не только негативных.

Также снимались Даниил Вершинин, Ангелина Стретчина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев и др.

СТС, «Пищеблок»

Понедельник - четверг, 22.00.