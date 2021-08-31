«Зоя» Сергея Шнурова спела о страсти к хлебу из «Пятёрочки»

Главная героиня рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые нашла в магазине сети «Пятёрочка».

Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе «Пятёрочки» рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу ещё и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает всё о «хлебидо», «врождённой человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.

Клип на песню «Хлеб» стал первым в истории группы «Зоя». Его режиссёр - Павел Сидоров.

«Пятёрочка» есть практически в каждом дворе и знакома чуть ли не каждому россиянину. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе – народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными», - прокомментировал Сергей Шнуров.

«Главную героиню клипа понять не сложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и всё-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей «Пятёрочке» у дома появляется собственная пекарня с порядка 30 различными видами выпечки. Так что бороться со своей «врождённой хлебобулочностью» вовсе не стоит, а утолить «хлебидо» можно без труда. Тем более что в пару к хлебу или булочке в новых «Пятёрочках» можно взять свежесваренный кофе», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Собственные пекарни, продукция одной из которых не даёт покоя «Зое», стали появляться в магазинах «Пятёрочка» в 2019 году вместе с запуском обновлённой концепции. Сейчас в ассортименте отдела «Горячий хлеб» представлены различные виды хлеба, багеты, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.