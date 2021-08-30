«Волна здоровья»: Теплоход с врачами отплывает на помощь детям

15-я Всероссийская акция, организованная при поддержке Минздрава, пройдет в этом году по рекам Волге и Каме

С 5 по 13 сентября 2021 жители Казани, Елабуги, Сарапула, Перми, Чайковского, Чистополя, Ульяновска, Чебоксар и Нижнего Новгорода смогут получить консультации врачей из самых передовых столичных медицинских центров. Теплоход «Северная сказка» повезет по этому маршруту лучших специалистов в области сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии, а также другим специальностям. Об этом накануне отплытия рассказали президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия и замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Прием будет вестись, прежде всего, для детей от грудничкового до подросткового возраста, которым уже поставлен диагноз региональными докторами, но ситуация со здоровьем оказалась сложной и необходимо то, что в медицине называется «второе мнение». Если потребуется, то врачи готовы дать и направление на операцию в московский стационар. Но по традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех, кому это необходимо – в приеме никому не отказывают, а теплоход стоит у причала до последнего пациента. Все обследования и консультации проводятся бесплатно. Но если соберетесь на прием, обязательно прихватите с собой документы с предыдущих обследований.

Лео Бокерия отметил, что сейчас в регионах есть потребность, прежде всего, в авторитетных врачебных консультациях для маленьких пациентов по поводу сердечно-сосудистых болезней и в пропаганде здорового образа жизни для всех и каждого, поскольку смертность от болезней сердца и в пандемию уносит больше всего жизней.

На втором месте по востребованности идут врачи-эндокринологи. Ольга Безлепкина, заместитель директора «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института детской эндокринологии рассказала, что по стране работает всего 1081 специалист по детской эндокринологии, потребность в консультациях огромная, и институт готов принять у себя тех детей, которым понадобиться дополнительное лечение.

«Волна здоровья» - это не только консультации специалистов, но и научные конференции на базе региональных медицинских и образовательных центров. Например, в Ульяновске подготовили конференцию, на которой врачи поделятся опытом в аспекте профилактики вирусных инфекций и восстановления после COVID-19. В Нижнем Новгороде в маршруте акции «10 000 шагов к жизни», а именно столько шагов нужно делать в день для того, чтобы сохранять здоровье, будет задействована легендарная Чкаловская лестница. На площадках «Волны здоровья», развернутых в городах, у специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС можно будет обучиться тому, как оказывать первую помощь в сложных ситуациях и даже как делать сердечно-легочную реанимацию.

«Волна здоровья» - это еще и мобильные площадки, где можно будет пройти полный комплекс исследований функциональных систем организма, это и фестиваль здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье», и показательные выступления спортсменов.

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