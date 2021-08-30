Пять наивных вопросов о “Пушкинской карте”, которая откроет для молодежи бесплатный вход в театры и музеи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некогда мы считались самой культурной, читающей и образованной нацией. Со временем эта слава несколько потускнела, а очереди в музеи, библиотеки, выставочные залы и театры - заметно поредели. Но, кажется, пришло время все снова расставить на свои места. Вернуть интерес к культуре, традициям и к славным (а иногда и печальным) страницам нашей истории государство решило с помощью инструмента под названием “Пушкинская карта”. Несколько месяцев назад такое поручение правительству дал президент и вот программа стартует уже с 1 сентября этого учебного года.

Как это работает?

Эта карта дает возможность расплачиваться в учреждениях культуры, покупать билеты в музеи, театры, выставочные и концертные залы, на мероприятия, которые проводят библиотеки, исторические и научные центры. Кино и цирк в эту программу не входят, поскольку относятся к категории зрелищ, а “Пушкинская карта” это проект просветительский. На сегодня лимит карты составляет 3000 рублей. Их нужно потратить до конца этого календарного года (иначе деньги “сгорят”), затем с 1 января на карту поступит новая сумма. Купить за счет этих денег что-то другое - билет в транспорте, продукты питания, одежду или технику - невозможно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для кого это предназначено?

Цель акции сформировать привычку время от времени посещать очаги культуры у представителей молодого поколения. Поэтому воспользоваться картой могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Эта возрастная группа насчитывает в стране около 13 миллионов человек. Почему выбран этот возрастной диапазон? В 14 лет подростки получают паспорт и способны самостоятельно принимать решения, в том числе куда им пойти и что посмотреть. А в 22 года большинство молодых людей заканчивает учебу, начинает работать и они могут уже на свои деньги купить билет в театр или музей.

Купить билет можно только на самого себя, это значит, что на эти деньги вы не можете расплатиться за друзей или родственников. Все-таки это бюджетная субсидия и она причитается только тому, кто имеет на нее право.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как получить карту?

Для этого надо зарегистрироваться на портале Госуслуг и скачать соответствующее приложение, после этого виртуальная карта окажется у вас в смартфоне. Купленный билет можно не распечатывать, специальное устройство считает его с телефона. Однако, если есть желание (или, например, у вас не смартфон, а кнопочный телефон) можно заказать карту в пластиковом исполнении. В этом случае вы получите карту “Мир”, но расплачиваться пушкинскими деньгами сможете только в учреждениях культуры.

Куда с ней можно пойти?

Карта действует на территории всей страны, купить билет вы можете в любом учреждении культуры независимо от того, где вы живете. В проекте участвуют как государственные, так и частные музеи, театры и другие культурные площадки. На сегодня Афиша проекта (ее можно будет посмотреть в приложении) насчитывает около 6 тысяч мероприятий и этот список будет постоянно пополняться и расширяться.

Зачем придумана “Пушкинская карта”?

Впервые в истории государство решило финансировать учреждения культуры через граждан. В чем тут смысл? Получив от государства бюджетные деньги люди сами формируют платежеспособный спрос, который, как известно, определяет предложение. Эта программа стоит десятки миллиардов рублей и между музеями, театрами, концертными и выставочными залами развернется борьба за зрителя. Уже не начальники и чиновники, а посетители будут определять репертуар и содержание. Как? Да просто голосовать рублем!

В свою очередь государство сможет собирать статистику и посмотреть: что людям интересно? Куда они ходят? А что игнорируют? И в зависимости от этого распределять бюджетные потоки и развивать востребованные направления.