Известные россияне рассказали, как провели это лето

Вопрос дня: А как вы провели лето? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Лето прошло и в болезнях, и в работе. Сначала гастроли были. Потом переболели. Потом опять гастроли по России. Только вернулся - и вот сейчас опять на «Юморине» начнутся съемки. Привет читателям «Комсомолки», всем, а особенно тем, которые привились!

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИДа:

- Реализовала давнюю мечту и побывала в Туле. Фантастика! Всем советую. Столько исторических мест, музеев. А город какой красивый! Еще хочу вернуться - не все успела посмотреть.

Василий АРТЕМЬЕВ, капитан сборной России по регби:

- Отдохнуть не удалось, потому что лето для регбиста - самая горячая пора: закончился международный турнир, начался внутренний чемпионат. Но я поучаствовал в Петербургском международном экономическом форуме. Говорили про роль спорта в формировании политики. Я написал статью по этой теме. Первая часть уже вышла.

Семен АЛЬТОВ, сатирик:

- Уходящим летом мы выставляли на кондиционере значения, которые находятся выше нашего понимания. Я умудрялся работать. И в издательстве АСТ осенью выйдет книга «Классика жанра». Лет восемь у меня ничего не выходило. А тут книжка с рисунками внучки Кати Альтовой - у нее с 1 сентября выставка фотографий. Мы все лето жили под Питером - то тут, то там. А мое первое выступление 18 октября в театре на Невском.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, автор песен и стихов:

- Была в Крыму на концертах. Сейчас плыву по Волге в направлении Костромы. Это было лето отдыха и работы. Написала мюзикл «Золотой гусь» - уже несколько театров на него направили запросы.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Это лето скорее прошло в покое и созерцании. Не было никаких серьезных встрясок и негативных изменений. Отсутствие дурных новостей - уже хорошие новости. Выезжал в Суздаль, Владимир, вообще проехал по Золотому кольцу - там не хуже, чем в Европе. И все время шли заказы на прогнозы на 2022 год. Я составлял. Сейчас о них сказать не могу. Не хочу раньше времени пугать или обнадеживать.