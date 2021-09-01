Астролог Татьяна Лукашевич: «Наиболее нервозным будет начало сентября»

Как всегда, месяц наполнен гармоничными и конфликтными аспектами вперемежку Фото: Shutterstock

- Вот и закончился месяц под номером 8. А с ним и лето. Август, хоть и прозванный в народе с некоторых пор «черным», на этот раз прошел в России без потрясений. Как вы и предсказывали, Татьяна. Что принесет нам сентябрь?

- Как всегда, месяц наполнен гармоничными и конфликтными аспектами вперемежку. Можно махать шашкой, а можно медитировать на пляже в тишине и гармонии. Каждый воспримет энергию в зависимости от своего личного гороскопа и опыта, а также мироощущения.

Наиболее нервозным будет самое начало сентября, когда Нептун и Марс сойдутся в оппозиции, способствуя ослаблению нашего иммунитета. Как следствие, возможен скачок заражения ОРВИ и другими вирусными заболеваниями. Также увеличивается аварийность, особенно из-за невнимательности или халатности.

В районе полнолуния стоит быть более бережными к своим партнерским отношениям, конечно, если вы ими дорожите. Но бывают случаи, когда мы ищем хороший повод для их завершения. Тогда даты 21-24 сентября вам в помощь для обретения свободы.

Даты 17-19 сентября выглядят могучими и удачными для крупных политических и финансовых мероприятий. Однако уже на следующей неделе оппозиция Урана и Венеры 23-24 сентября может спровоцировать скачки валют. А квадрат Меркурия и Плутона, который будет действовать всю вторую половину месяца, намекает нам о громких заявлениях, манипуляциях нашим сознанием в СМИ, массовых недовольствах, сложностях при общении с силовыми структурами или руководством. Тем более, Меркурий разворачивается в ретроградное движение почти в точном квадрате с Плутоном, конфликтуя с ним, с временными передышками, аж до начала ноября. Не забываем про Черную Луну в Близнецах, также способствующую искажению информации. Поэтому лучшим рецептом на сентябрь будет самостоятельный анализ получаемой информации.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

3 сентября: оппозиция Марса и Нептуна. Усиление вирусной активности, ослабление энергии. Возможны аварии в системах горячего водоснабжения, на нефтяных и газовых объектах.

4-8 сентября: соединение Лилит и кармического узла Раху. Громкие скандалы среди известных людей, черный пиар, проверка на моральные ценности. Квадрат Меркурия и Сатурна. Препятствия в поездках, при подписании документов, договоров, сложности в переговорных процессах и общении с людьми старше по возрасту, социальному статусу. Разлука с братьями или сестрами

6 сентября: квадрат Венеры и Плутона, тригон Марса и Плутона, тригон Венеры и Юпитера, Солнце в трине к Урану. Сложные ситуации в отношениях и финансах, которые имеют шанс закончиться благополучно благодаря нестандартным решениям и подходам.

7 сентября: новолуние в знаке Дева, соединение Марса и Луны. Не рекомендуются плановые операции. При вождении автомобиля следует быть особенно аккуратными.

10 сентября: Венера входит в Скорпион. Чувства становятся более драматичными, усиливаются собственнические инстинкты, ревность, сомнения в партнерах, подозрительность, мнительность.

14 сентября: Солнце в оппозиции Нептуну. Запутанные ситуации, невнимательность, нехватка энергии у мужчин, желание побыть в одиночестве, разочарование, ослабление иммунитета. Квадрат Марса и Луны. Не рекомендованы плановые операции, внимательнее за рулем автомобиля.

15 сентября: Марс входит в Весы. Это способствует работе в партнерствах, в сфере искусства, моды, выставок, красоты. Люди становятся более сдержанными и готовыми к компромиссу.

17 сентября: трин Солнца и Плутона. Удача при проведении крупных сделок, при обращении к руководству, огромный энергетический потенциал, громкие заявления, высокие назначения.

18 сентября: День наполнен мощной энергией - можно писать карту желаний.

20 сентября: трин Меркурия и Юпитера. Прекрасный день для решения юридических вопросов, оформления виз, заграничных паспортов, старта в изучении иностранного языка и любого вида обучения, в переговорных процессах.

21 сентября: полнолуние в знаке Рыб. Не рекомендуются плановые операции. День наполнен эмоциями, возможны обострения у психически неуравновешенных людей, сложность во взаимопонимании с противоположным полом. Конфликтность Марса и Луны. Не рекомендованы плановые операции, внимательнее за рулем автомобиля.

22 сентября: Солнце входит в Весы.

22-24 сентября: квадрат Меркурия и Плутона. Возможны препятствия в переговорах, при подписании крупных договоров, в сделках с недвижимостью. В поездках повышается аварийность, усиливается обострение у психически неуравновешенных людей. Мы также можем услышать громкие заявления, у кого-то будут серьёзные конфликты с руководством, проблемы с налогами.

23-25 сентября: Венера в оппозиции с Ураном. Проверка отношений на прочность, волатильность валют, финансовые потери.

26-27 сентября: Марс в трине с Сатурном. Попутный ветер в делах, удача в сделках с недвижимостью, в строительстве, ремонтных работах, долгосрочных проектах.

27 сентября: Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Замедляются дела, связанные с рекламой, торговлей, транспортом, перепиской, почтой, теряются и задерживаются письма, посылки, деньги. Не рекомендуется подписывать крупные договора, покупать средства связи. В документах увеличивается количество ошибок из-за невнимательности. Хорошо завершать дела, начатые ранее, находить потерянные вещи, отдыхать.

29-30 сентября: Солнце в трине с Сатурном. Высокие назначения, удача в общении с руководством и людьми старше по возрасту, долгосрочные проекты. Венера в трине с Нептуном. Творческое вдохновение, любовь, удачный отдых на воде, воплощение мечты в реальность. Конфликтность Марса и Луны. Не рекомендованы плановые операции, внимательнее за рулем автомобиля.