«Пятерочка» угощает калужскими продуктами

Главная цель мероприятия - укрепление взаимодействия с действующими производителями региона и построение сотрудничества с новыми партнерами.

Представители X5 Group и «Пятерочки» рассказали местным производителям о взаимодействии с торговыми сетями, требованиях к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции.

В рамках мероприятия также состоялась выставка продукции калужских производителей, в которой принял участие Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Пятерочку», крупнейшую торговую сеть магазинов у дома, без преувеличения, знает каждый калужанин. Первые магазины «Пятёрочка» открылись в Калуге в 2007 году, на сегодняшний день у нас в регионе работает более 220 магазинов этой торговой сети. А в конце марта в Калуге начал работу сервис доставки «Пятёрочка». Также под управлением X5 Group в Калужской области работает 4 супермаркета «Перекрёсток» и 1 гипермаркет «Карусель».

Успех развития торговых сетей в регионе зависит в том числе от того, насколько активно они взаимодействуют с нашими местными производителями. И здесь у «Пятерочки», да и у X5 Group в целом стоит многим поучиться.

Х5 стремится обеспечить максимальное присутствие нашей местной продукции в магазинах. Ведь то, что сделано своими руками не только свежее, но и дешевле. И доверия у покупателя к местным производителям традиционно больше. В настоящий момент Х5 сотрудничает с 28 поставщиками из Калужской области, 21 из которых поставляет свою продукцию за пределы региона, благодаря логистическим возможностям торговой сети. За прошлый год ассортимент «Пятерочек» пополнился товарами десяти новых калужских производителей. Наибольшее присутствие наблюдается в хлебе и хлебобулочных изделиях (60,5%), фруктах и овощах – (42,3%), мясе птицы (33%) и молочной гастрономии (27,1%). Но на этом Х5 Group не собирается останавливаться и активно ищет партнёров среди производителей нашего региона, в том числе с помощью таких мероприятий.

На конференции представители X5 Group представили многофункциональную платформу для решения бизнес-задач - Dialog X5, которая представляет из себя единое входное окно для поставщиков и партнёров компании, с комплексом цифровых инструментов, уже включающих аналитическую и логистическую отчетность, рекламный таргетинг и тендерную площадку. Это новый уровень сотрудничества с партнёрами, новая степень открытости. Прозрачность инструментов на основе данных позволяет поддерживать честную конкуренцию, формировать новую добросовестную практику на рынке.

С помощью Dialog Х5 поставщик может практически в режиме реального времени увидеть и понять своего покупателя. Это позволит партнеру корректно выстроить цикл производства, а торговой сети контролировать снижение лояльности покупателей из-за отсутствия товаров на полке.

Платформа, являющаяся собственной разработкой Х5 Технологии, способна не только упростить взаимодействие, но и сделать его более эффективным и успешным для всех.