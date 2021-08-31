Теория в практике: наилучшая комбинация обучения

Речь идет о подготовке молодых специалистов жилищной и финансовой отраслей, первый этап которой прошел в июле этого года в Татарстане Фото: Shutterstock

Речь идет о подготовке молодых специалистов жилищной и финансовой отраслей, первый этап которой прошел в июле этого года в Татарстане и показал, что подобный опыт необходимо не только повторять, но и активно распространять по стране. Благодаря программе стажировки на местах у молодых специалистов появляется возможность на практике познакомиться с ведущими тенденциями в отрасли и перенять знания и умения коллег из различных регионов России, наблюдать реализацию лучших локальных решений и проектов в области строительства и принести весь этот багаж в компанию ДОМ.РФ для дальнейшего развития работы в данном направлении. Пока это был обмен опытом с Татарстаном, но вполне вероятно, что будут предприняты подобные выезды и в другие субъекты Федерации.

Итак, положительный результат взаимодействия с Татарстаном позволил принять решение о продолжении и масштабировании такой деятельности.

Татарстан выбран не случайно.

Республика является лидером по объёмам жилищного строительства и формированию комфортной городской среды. Причем освоение общественного пространства происходит в форме коллективного обсуждения, до которого допущены сами жители той или иной местности. Архитекторами и проектировщиками учитываются запросы и потребности населения. Может быть, поэтому, в частности, Казань выглядит так гармонично, органично сочетая современность и традиции. Кроме того, в регионе применяются уникальные жилищные и урбанистические практики. Такие, например, как социальная ипотека, программа благоустройства «Наш двор», развитие арендного жилья для IT-специалистов.

Программа стажировки познакомила приехавших в Татарстан с BIM-технологиями, продемонстрировала, как происходит комплексное развитие территорий и взаимодействие с застройщиками, органами власти и строительными университетами. Но она включала не только сугубо профессиональные мероприятия, но и экскурсии по значимым объектам Казани, представляющим особую культурную ценность. Нам наглядно продемонстрировали процесс реализации программ по развитию общественных пространств, социальных объектов, рассказали о тенденциях строительства жилья, – поделился своими впечатлениями о программе руководитель направления в подразделении «Андеррайтинг и программы жилищной сферы» ЕСЦ Банка ДОМ.РФ Евгений Михальцов.

А главный специалист подразделения «Организация кредитования в регионах» Банка ДОМ.РФ Кирилл Морозов признался по завершении встречи: «Республика меня приятно удивила своим гостеприимством».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подобные обучающие поездки, как их комментируют участники, действительно стимулируют к творческому и грамотному подходу к делу, позволяют сформировать свежий взгляд на развитие городской среды с учетом реальных и потенциальных потребностей людей.

На следующей ступени

На втором этапе пилотной программы в Институт развития ДОМ.РФ в жилищной сфере ответный трехдневный визит нанесли 13 специалистов Республики Татарстан, представителей правительства и профильных государственных ведомств.

Гости встретились с руководителями ДОМ.РФ, познакомились с тем, как работает Единый институт развития в жилищной сфере.

«Нам важно получить обратную связь», - пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.

Для гостей принимающей стороной была подготовлена информационно насыщенная программа по таким темам, как ипотека, цифровая трансформация строительной сферы, проектное финансирование, градостроительство. Перед аудиторией выступали ведущие эксперты компании. Столичным специалистам тоже было, что рассказать и показать коллегам из Татарстана. В рамках визита состоялась экскурсия в арендные дома от ДОМ.РФ., на которые возлагаются определенные надежды строителей и финансистов – как на новую форму использования недвижимости. Заключительным аккордом плодотворного общения стала стратегическая сессия, на которой обсудили перспективы сотрудничества госкомпании и стройкомплекса республики.

Начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики Татарстан Динар Сагдатуллин подчеркнул важность этой встречи, которая подарила живое общение с коллегами, взаимообмен идеями, обратную связь с молодыми специалистами и представление об общем векторе развития строительной отрасли.