Как настроить ребенка на учебу: Эксперты ответили на пять главных вопросов о начале учебного года

Дети очень тяжело входят в режим Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще неделька - и начнется: ранние подъемы, уроки, домашка… После трех месяцев отдыха и свободы думать о школе невесело ни нам, взрослым, ни детворе. Но 1 сентября все равно наступит, так что настраиваемся на позитив и рабочий лад, чтобы и у вас, и у ребенка запала хватило до ближайших каникул. За советом мы обратились сразу к двум экспертам - журналистке Дарье Завгородней, которая, вообще-то, еще и учитель русского языка и литературы, и Елене Кандыбиной, детскому психологу центра практической психологии и психотерапии «Белый аист».

КАК ВХОДИТЬ В ШКОЛЬНЫЙ РИТМ?

По статистике, после летних каникул в голове школяра остается всего-то 15-18% выученного за весь прошедший учебный год. Вот и приходится потом весь сентябрь вспоминать и повторять.

Елена Кандыбина:

- Для меня основная проблема вхождения в школьный ритм - налаживание режима. Когда мы учимся, работаем, все очень организовано. А летом - на даче, в лагере - у детворы нет особых рамок. В полночь домой приходят, до часу болтаются. В полвторого ночи лег, в двенадцать встал. То ли завтрак, то ли обед. По хорошему, еще недели за две до начала учебы надо было ложиться пораньше. Кстати, вспомнить и про список литературы на лето: мол, перед сном почитаешь. Знаете, иногда над книжкой и заснет в половине одиннадцатого, и встанет раньше. Воспроизводим и другие ритуалы: понятное время для завтрака, обеда и ужина. Добавляем и какое-то приятное воспоминание о школьной программе - чтобы создать временные границы постоянного дела.

Дарья Завгородняя:

- На самом деле, учительница будет рада, если хотя бы одно произведение из списка прочел! На повторение пройденного уходит месяц, иногда и больше. Было бы хорошо, чтобы родители помогали учителям: повторили с детьми пройденное. Не долбить все лето правила русского языка, конечно. А начать с чего-то любимого, с того, что ребенку нравится в предмете. Тогда и входить в мучительный процесс учебы будет легче.

Еще неделька - и начнется: ранние подъемы, уроки, домашка Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗРЕШАТЬ ЛИ ПРОГУЛИВАТЬ ДЕНЕК-ДРУГОЙ?

В сентябре некоторые родители делают послабления детям: мол, пропусти сегодня уроки, отдохни, отоспись. И вообще, погода отличная - пойдем сегодня лучше в парке погуляем. Или укатывают на недельку в отпуск: а что, бархатный сезон, а раньше родителей начальство не отпускало...

Дарья Завгородняя:

- Дети очень тяжело входят в режим, опаздывают, пропуски бывают даже у маленьких. И это поощряется родителями. Но я послабления не приветствую, потому что все единичные «можно я сегодня в школу не пойду?» быстро превращаются в систему. Настраиванием на учебный лад надо было заниматься в августе.

Елена Кандыбина:

- В августе родителям бывает не до настройки на школьный ритм - например, на море отдыхали, или ребенок сидел на даче с бабушкой, а бабушка сказала: мол, я его кормлю и хватит. Тогда, конечно, он будет входить в этот ритм весь сентябрь. Болеть, прогуливать, на уроке сидеть с отсутствующим видом или болтать с соседом. Я, наоборот, положительно отношусь к идее давать ребенку небольшой отдых, если ему очень тяжело. Можно снизить учебную нагрузку и добавить физической активности. Договориться с учителем, чтобы какой-то день в неделю, самый легкий, пропускать или дома самостоятельно заниматься.

От редакции: это вполне распространенный способ. Педагоги идут на это, если видят, что ребенок не тянет нагрузку. Нужно будет договориться с учителем, получить согласие администрации школы, написать заявление - и на легальной основе не посещать класс по каким-то дням (программу, конечно, нужно будет осваивать самостоятельно).

1 сентября все равно наступит, так что настраиваемся на позитив и рабочий лад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЯРМАРКА: ПОКУПАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО, ИЛИ ТО, ЧТО ХОЧЕТ?

Не менее важная часть подготовки к школе - поход за канцелярией, формой, рюкзаком… Многие дети ненавидят нудное шарахание по рядам и отделам и наши окрики: «Штаны померяй! А еще рубашку! Нет, эта не очень, надень теперь вот ту!» Как превратить эту обязаловку в праздник? И нужно ли? Что из покупок самое важное?

Дарья Завгородняя:

- Мне кажется, особое внимание нужно уделять пеналу и письменным принадлежностям. Заметила, что те дети, у кого пеналы, ручки красивые и яркие, охотнее их достают на уроке и охотнее занимаются. Это такой кайф, элемент игры. Я и сама люблю, когда ребенок играет в уроки, когда работу оформляет разноцветными чернилами, подчеркивает карандашом, а не обычной ручкой.

Елена Кандыбина:

- Мы все охотно покупаем что-то к событию, которое нам нравится. Если ребенок в школу не стремится, хочет продлить каникулы любым способом, то его вряд ли заинтересует покупка школьной формы. Хотите от него энтузиазма? Попытайтесь за последние неделю-две августа найти в школьной жизни хоть что-то позитивное. Там друзья, хорошие учителя, светлые моменты, о которых в прошлом году ребенок рассказывал. А еще задайте себе вопрос: для кого покупаете? Сразу вырисовывается три фигуры. Педагог, которому важно, чтобы были зеленые ручки, циркули и так далее. Родителям важно, чтобы рюкзак - эргономичный, одежда - качественная... А есть ведь еще ребенок, и о нем мы часто забываем. Может, ему важна модная висюлька на рюкзак в виде скелета? Какие-то покупки к школе стоит отдать в зону свободы и ответственности ребенка и не перегибать палку с правилами и контролем. Тогда он и на ярмарку охотно с вами пойдет, и в школу 1 сентября.

ПО СКОЛЬКО СКИДЫВАТЬСЯ НА НУЖДЫ КЛАССА?

В первые учебные денечки оживают родительские комитеты и чаты. “Давайте скинемся на нужды класса! По пять тысяч. И это если скромненько, без подарков. А вообще-то нужно и на них заложиться. Жалко, что ли, на своих детей?” - призывают мамы-активистки. Многие родители теряются и не знают, как отбиться: кто-то просто не хочет скидываться на кулер или ковер в класс, чтобы дети на переменах могли расслабиться и отдохнуть (реальные предложения из чатов!). Кому-то такие расценки не по карману, тем более, что детей бывает больше одного. В Москве, например, эти сборы не приветствуется, власти не раз публично объявляли, что школы всем необходимым обеспечены из бюджета.

Не менее важная часть подготовки к школе - поход за канцелярией, формой, рюкзаком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дарья Завгородняя:

- Вот это ужас! Наша любовь не измеряется пятитысячными купюрами! Таких мамаш, мне кажется, можно спокойно ставить на место: ты не ребенка своего любишь, а любишь похвастаться своей обеспеченностью. Лично мне, как педагогу, к урокам нужна пачка бумаги что-то распечатывать и запас тетрадок для контрольных, и это все стоит копейки.

Елена Кандыбина:

- Это личностная проблема. У нас считается, что нормальный состоявшийся человек должен очень хорошо зарабатывать. На практике это совсем не так. Можно быть состоявшимся человеком и работать в бюджетной сфере, где заработки невысоки. Или ты состоялся как родитель, но при этом продавец в продуктовом магазине. И это тоже нормально. Надо научиться говорить родителю-активисту: «Для нас это дорого». Надо научить ребенка отвечать так же. При этом не разрушаться, не падать в колодец самобития.

От редакции: по закону, вы не обязаны сдавать деньги. И можете пойти на принцип - «поборы незаконны, не дам ни копейки». Учителя даже в самых неблагополучных школах осведомлены, что если несогласный родитель пожалуется в прокуратуру на поборы, заявит о притеснениях ученика из-за несданных взносов, проверяющие органы по головке администрацию учебного заведения не погладят. Чего на самом деле стоит опасаться - это прессинга со стороны других родителей.

Если в родительском комитете чересчур активная и щедрая за чужой счет дамочка, она может развить бурную деятельность, курощая «неблагодарных товарищей, которым жалко несчастных пяти тысяч, а МарьВанна между тем ночей не спит, о наших детях радеет». В ход идут баталии в классном чате, выкидывание из него неудобных. Самые неумные пытаются уколоть детей «мамочек-скандалисток», подговаривая собственных чад к бойкоту или даже прямо обзывая и унижая ребенка при встрече.

Что делать? Самым адекватным кажется не становиться в крайнюю, радикальную позицию: «ни за что платить не буду». Проще примкнуть к самой большой группе родителей: «закупаем только то, что реально упростит обучение ребенка». Это могут быть рабочие тетради (их лучше покупать сразу на всех, чтобы были одинакового издания с совпадающими номерами страниц), комплекты для уроков труда, если их есть, где хранить в классе - удобнее не носить из дома, а брать нужное на месте - в общем, покупайте то, что решите вы совместно. И будьте готовы, что часть работы по приобретению необходимого придется взять на себя. Да, это своеобразная плата за то, чтобы не воплощать все желания родительского комитета оптом.

БУКЕТ УЧИТЕЛЮ: ОТ СЕБЯ ИЛИ ОТ ВСЕХ?

Идею дарить общий букет от всего класса несколько лет назад предложила московская учительница Ася Штейн, и многие ее поддержали. В чем суть? Перед 1 сентября класс собирает деньги, которые каждый планировал потратить на цветы, покупают большой и красивый букет для учителя, а оставшееся тратят на благотворительность: передают или сами относят в хоспис, детский дом… Но достаточно много и тех, кто уверен: идти 1 сентября с цветами – это традиция, символ начала нового учебного года. И неудобный ценовой момент сглаживается: кто-то ведь привозит цветочки с дачи, а кто-то тратится на дорогущий букет.

Дарья Завгородняя:

- Я – за один букет. Скидываемся кто сколько может, дарим, и я буду счастлива. Учитель все равно не сможет унести домой больше, чем поместится в его объятиях. У меня мама тоже учительница. И когда квартира завалена цветами на 1 сентября, ничего в этом хорошего нет. Они потом портятся, от них устаешь. И в кабинете объективно мешают: загораживают доску, еще и опрокинуть это ведро можно. А ведь родители потратили деньги, хотели, чтобы их подарок был ценен. Некоторые дети еще и обижаются: почему учительница букет того-то взяла домой, а мой не взяла?

Елена Кандыбина:

- Когда мы сталкиваемся с чем-то требующим от нас усилий, возрастает роль традиции. Для многих родителей букеты, которые они носили в школу десять лет, - символ, от которого трудно отказаться. И без которого трудно нырнуть в учебную жизнь. Менять традицию - долго и тяжело, а тут еще замена на благотворительное действо. А у многих из нас есть недоверие к благотворительным фондам, непонятно, куда идут пожертвования. Как идея мне нравится, о благотворительности рассказывать надо. А какое исполнение? Отвести толпу третьеклашек в детский дом посмотреть на деток, которые плохо живут? Или как слышала от родителей: я его хочу в детский дом сводить, чтобы понял, как ему хорошо живется. Ну, это, конечно, дикость! Детдом – не зоопарк. И хоспис – не зоопарк.

От редакции: в этой идее, действительно, есть много плюсов. В конце концов, останавливается бессмысленная гонка, чей букет круче. Однако логично сначала навести справки: как классный руководитель-то относится к идее, что у него будет не 30 букетов, а один? Возможно, для кого-то это самое важное подтверждение ученической любви. Тут нужно проявить себя родительскому комитету, деликатно выяснив предпочтения учителя, а затем уже обсуждать вопрос с родителями.

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