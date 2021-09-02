"Маршрут построен": Ростуризм и "Комсомолка" договорились на ВЭФ-2021 о сотрудничестве в области развития и популяризации внутреннего туризма

Медиагруппа «Комсомольская правда» при информационной поддержке Федерального агентства по туризму учреждает Национальную премию в области туризма «Маршрут построен». Фото: Елена Наумова

2 сентября 2021 года на полях Восточного экономического форума, проводимого со 2 по 4 сентября 2021 год в во Владивостоке подписано соглашение об информационном взаимодействии Федерального агентства по туризму и Медиагруппы «Комсомольская правда».

В течение нескольких лет на площадках Медиагруппы «Комсомольская правда» (газета, радио, сайт) идет успешная реализация информационного проекта «Отдых в России», направленного на популяризацию внутреннего туризма, на информирование россиян о туристическом потенциале российских территорий, о позитивных изменениях в индустрии гостеприимства. Посещаемость проекта достигает 1 750 000 посещений в месяц.

«Мы рады, что многолетнее информационное сотрудничество с Комсомолкой приобретает формат совместного проекта. Огромная аудитория издания, ее крупнейшая региональная сеть представительств, позволяет максимально охватить информированием территорию России, а также получать информацию из регионов с местными инициативами в области туризма и индустрии гостеприимства» , - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Участие в проекте Федерального агентства по туризму, усилит его компетентность, расширит возможности проекта по доступу широкой аудитории к более полной и достоверной информации о туризме в России», - отметила заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская Правда» Анжелика Арифовна Сулхаева.

В рамках проекта «Отдых в России» Медиагруппа «Комсомольская правда» при информационной поддержке Федерального агентства по туризму учреждает Национальную премию в области туризма «Маршрут построен».

Задачи премии:

- выявить лучшие практики создания, развития и продвижения проектов в сферах национального туризма и брендинга территорий

- познакомить многомиллионную аудиторию с уникальными возможностями и перспективами путешествий по родной стране

- сформировать «культуру туризма», популяризируя наилучшие примеры деятельности в сферах туристического сервиса, территориального маркетинга и событийной региональной повестки.

Представители Ростуризма войдут в экспертный совет Премии.