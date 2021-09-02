Любой псковский музей вас встретит как друзей

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь со своей удивительной историей. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Когда смотришь на симпатичных женщин, очарование коих не может скрыть даже антиковидная маска, в голову вдруг приходят самые неожиданные идеи государственного масштаба. Так случилось у меня и на этот раз прямо в городе Пскове на мероприятиях, устроенных Министерством культуры РФ под названием «Музейные маршруты России». Идеи эти выложу вам чуть ниже.

Симпатичные женщины от Минкультуры, от Правительства Псковской области, от музейной сферы взывали в своих докладах поставить работу с населением так, чтобы население как можно чаще жаждало посещать музеи, черпая там светлое, доброе, вечное. Чтобы люди в свои отпуска, каникулы желали ездить по городам в музейные туры. Только в одной Псковской области музеев тех 26. Большинство в самом Пскове. Музеи вам на все вкусы: исторические, религиозные, этнографические, литературный в селе Михайловском, воспетом и Пушкиным, и Довлатовым. Есть даже музей железнодорожный. Картинная галерея и т. д.

А рядом с Псковской - Смоленская, Новгородская области, где своя богатейшая музейная тема. Не говорю уже про Санкт-Петербург - город-музей под открытым небом, до которого из Пскова на «Ласточке» можно добраться за 3,5 часа.

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ

Проект «Музейные маршруты России» придумали в Минкультуры РФ в начале этого года. Придумали для того, как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, чтобы обеспечить стремительный рост посещаемости музеев даже в низкий сезон.

- В рамках проекта «Музейные маршруты России» проводится цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, - сказала Любимова на совещании президента РФ с членами правительства. - На них наши музейные работники, профессионалы туристической индустрии и специалисты по развитию территорий обсуждают самые острые и актуальные вопросы. Основная цель проекта - добиться радикального роста посещаемости музеев.

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Она пояснила также, что воплощение проекта в жизнь повлечет для музейной отрасли рост доходов и, как следствие, формирование ресурсной базы для развития музейных учреждений.

По словам министра, было принято решение провести в 2021 году ряд мероприятий проекта в регионах.

- Такой выбор обусловлен тем, что в борьбе за посетителя такие учреждения вынуждены решать те же вопросы, что и региональные музеи. Решают их очень удачно и делятся своим опытом, - сказала Любимова. - До конца года мероприятия пройдут еще в Смоленске, Саратове, Саранске и Красноярске.

Экскурсовод Тамара рассказывает про Изборскую крепость. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Не только симпатичные дамы, но и красноречивые спикеры-мужчины указывали, что музейные работники ныне сами должны активно идти в народ, сеять в массы культуру и просветительство. Вот тогда народ еще больше потянется к стендам и экспонатам. Идти в народ - это значит выступить с интересной лекцией в школе, колледже, вузе, на предприятии. С экрана местного телевидения. Ну и, конечно же, активно использовать нынешние соцсети.

В пандемийную эпоху это стало особенно актуальным.

ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Так, например, по словам генерального директора ФГБУК «Государственный центральный музей современной истории России» Ирины Великановой, 2020 год стал для музея настоящим прорывом в медиапространство - онлайн-аудитория музея увеличилась более чем в 85 раз и достигла 10 млн человек (в 2019 г. - 117 000). А за 8 месяцев 2021 г. онлайн-посетители официальных интернет-ресурсов музея составили более 6 млн, это на 2 млн выше плановых показателей.

- В период пандемии мы практически в ежедневном формате проводили интерактивные игры, викторины и другие активности, - пояснила Ирина Великанова. - Именно в этот период важным кейсом работы с посетителями стали трансляции онлайн-экскурсий: видеоэкскурсии были созданы по всем основным актуальным проектам музея. Главная особенность таких проектов - художественность и специально разработанный интересный сценарий. При создании видео используются документальная хроника, фотоувеличения ведущих экспонатов, специально подготовленное музыкальное сопровождение. Экскурсии транслировались при поддержке социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», портала Культура.рф Министерства культуры РФ, издательского дома «Комсомольская правда», ТК Москва 24, ГИТИСа. За 2020 год почти 8 млн пользователей посмотрели трансляции на площадках музея и его партнеров.

Вот уж, действительно, настоящий прорыв в медиапространство, которое, несомненно, даст новый толчок для развития музейного дела в России.

Еще об одном любопытном совместном проекте рассказали директор Российского этнографического музея и директор ФГБУК «Всероссийский историко-этнографический музей» Ирина Жукова. Проект называется «Россия в узорах».

Это целый комплекс музейных мероприятий и событий по декоративно-прикладному творчеству разных регионов нашей страны на 2022 год.

- Речь идет о местах бытования народных ремесел и промыслов, - отметили организаторы. - Все будет происходить в формате фестивалей, основу которых составят мастер-классы, дискуссии, показы изделий современных мастеров и т.д.

Пока география проекта такова - Санкт-Петербург, Великий Новгород, Торжок, Крестцы.

Дело это, конечно же, нужное и полезное. И не только тем, что фестиваль даст возможность представить локальные промыслы и показать разных народных умельцев, но и созданием экспертной площадки для исследования и сохранения традиций.

ЧУДО ИЗБОРСКОЕ

Давно я не припадал к истокам, мотаясь по таежным командировкам. Уже одичал маленько. А тут пригласили в Псков, не только послушать людей культурных, но и посетить музеи. Особенно удивил, восхитил меня городок Изборск - в 30 километрах западнее Пскова. Здесь мощная и красивая крепость средневековая. Известна с 1330-х годов.

Изборская крепость. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Всего-то здесь населения 789 человек сегодня. В Средневековье, возможно, было чуток побольше. Как здешний люд столь малыми силами возвел тут этакую каменную громадину - загадка. Протяженность крепостных стен - 850 метров. 7 боевых башен. Самая высокая - 19 метров! То есть с 9-этажный дом. Откуда деньги, инженеры, мастера, чтобы возвести такое строение, стоящее по сей день? Крепость осаждали, штурмовали десятки раз, как рассказывает гид Тамара, и только единожды поляки взяли ее обманом. Продержались год и вернули русским. Про исторические места и музеи Псковщины рассказывать можно бесконечно. Но лучше увидеть все это на месте. Без впечатлений, уверяю вас, не останетесь.

Свято-Печерский мужской монастырь. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь - отдельная огромная тема. Скажу только, что под монастырем находятся природные пещеры общей длиной более километра. Пещеры разветвлены, имеют 7 улиц. Когда их открыли в XIV веке, обнаружилось, что в пещерах жили отшельники. Как они там бытовали, чем питались - никто не знает. В пещерах темень. А круглогодичная температура 7 - 9 градусов тепла. И потому пещеры эти интересны не только туристам, но и исследователям старины глубокой. Посетителей надо предупредить, что Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь находится почти на границе с Эстонией. Потому здесь ловушка для держателей невыключенных телефонов, которые переключаются автоматически на эстонские сети. И у вас могут списаться за это деньги.

А ЧТО ЕСЛИ…

Тон всему мероприятию задавал Сергей Корнеев - председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь РГ по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

К нему-то я и обратился с моей идеей, навеянной образами прекрасных дам.

Корнеев Сергей Евгеньевич – Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Имею я, - говорю, - Сергей Евгеньевич, следующую задумку, которая обеспечит вам стремительный рост посещаемости музеев даже в низкий сезон и принесет огромную выгоду. Предложил бы я каждому россиянину в его юбилейный год - в 10, 20, 30, 40 и так далее лет - дарить бесплатное посещение музеев на целый год. Юбиляры и юбилярши непременно захотят воспользоваться этим правом. Но (!) они же в большинстве своем привлекут с собой не юбиляров - жену, мужа, подругу, друга, которые купят билеты, купят сувениры, кофе с пряниками попьют и т. д. Более того, после они расскажут друзьям и родственникам, какие яркие чудеса увидели в том иль ином музее. А это опять дополнительные для музеев платные «прихожане». Может быть, провести такое не сразу по всей стране, а, в плане эксперимента-опыта, применить такое в паре-тройке отдельных регионов. В той же Псковской области, в Новгородской, Смоленской…

Идея Сергею Евгеньевичу очень понравилась. Он предложил ее опубликовать и вынести на обсуждение. Что я и делаю. Буду рад, если читатели и руководство Министерства культуры РФ дело это поддержат.