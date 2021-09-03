Качественный камуфляж и противоминные ботинки: Ингушетия представила продукцию на «Армии-2021»

Фото: пресс-служба главы РИ,

В этом году Ингушетия не просто присутствовала на важном военном форуме, а принимала в нем конкретное участие. Мы попросили главу республики Махмуда-Али Калиматова рассказать о том, с какими проектами регион поехал на форум, чем смог заинтересовать его участников. А также о том, с какими регионами и компаниями возможен диалог у Ингушетии.

- Региону предоставили выставочную площадку для показа продукции двух фабрик: швейной «4БРА» и обувной «Фелидже Пэллэ», а также производственный ассортимент представителей малого и среднего бизнеса региона. В выставочной экспозиции этих предприятий - камуфляжная форма, медицинская спецодежда, армейская обувь, носки и другие товары.

Мы заинтересованы в том, чтобы расширить список заказчиков, разнообразить ассортимент предприятий, повысить объемы продаж. Поэтому одной из целей выставки была презентация товаров и поиск потенциальных партнеров для долгосрочного сотрудничества и инвестиций в региональные бизнес-проекты.

«Фелидже Пэллэ» - это известная турецкая обувная компания, которая инвестировала в простаивающее производство в Ингушетии. Фабрика более 30 лет является одним из самых успешных турецких производителей-экспортеров. С такой визитной карточкой, думаю, нам несложно будет интегрироваться в российскую промышленность и также занять свою нишу на международном рынке.

В швейную фабрику «4БРА» вложился также турецкий инвестор. В планах - запустить другие простаивающие производства. По итогам форума уже отметили для себя несколько предприятий, с которыми там же представители региона продуктивно провели переговоры о возможном сотрудничестве. Речь идет о заводах по производству светодиодов и антенн. На территории республики есть два таких профильных завода, которые простаивают, и мы планируем их возродить. Интерес к ним наметился.

- Есть ли на указанных вами обувной и швейной фабриках дефицит кадров? Как будет решаться этот вопрос?

- В регионе, где есть сложности с трудоустройством населения, проблем с кадровым обеспечением практически не возникает, если речь не идет о высококлассных специалистах. По текущим показателям минтруда РИ, уровень безработицы в Ингушетии составляет 31,1%. А численность экономически активного населения в Ингушетии, по данным Северо-Кавказстата, на сегодняшний день - более 260 тыс. человек, 80 тыс. из них безработные. Это почти треть трудоспособного населения региона. Поэтому в решении кадровых вопросов предприятия в первую очередь обращаются в службы занятости населения. У них налажено тесное взаимодействие с региональным минтруда.

Конечно, для работы на производствах, где задействованы современные технологии, нужны определенные навыки. И поэтому при фабриках «Фелидже Пэллэ» и «4БРА» ведется обучение новичков. Турецкие специалисты показывают и отрабатывают с будущими работниками весь производственный цикл.

На обувной фабрике создано 100 рабочих мест, 70 работников, принятых на эти места, сейчас проходят обучение. Когда фабрику выведут на полную производственную мощность, количество рабочих мест составит 250.

На швейной фабрике на сегодняшний день создано 160 рабочих мест, через год-два они уже планируют укомплектовать штат до положенных по объему производства 1200 рабочих единиц.

- Где фабрики берут текстиль для работы?

- В основном госзакупки делаются у российских производителей текстиля. Отечественные ткани мало уступают по качеству импортным. Имеется широкий выбор цветов, принтов, они ноские, не линяют, как мне объяснили. Часть тканей закупается в Турции. Российским покупателям знакома турецкая продукция, она пользуется спросом, ее качеству у нас доверяют. Одежда из таких тканей, думаю, будет пользоваться высоким спросом и у местных покупателей, и в других регионах сбыта.

- Производственная мощность фабрик сможет покрыть нужды ЮВО?

- Да, это реально, два производства, представленных нами на выставке крупнейшего военного форума «Армия-2021», занимаются пошивом спецодежды - формы и обуви для государственных и военных ведомств. Речь идет об обувной и швейной фабриках«Фелидже Пэллэ» и «4БРА».

Помимо спецобуви, были представлены образцы противоминных ботинок. Благодаря уникальным технологиям, такая обувь значительно уменьшает ущерб при подрыве на мине. На сегодняшний день при неполной загрузке обувная фабрика «Фелидже Пэллэ» производит до 6 тысяч пар обуви. А когда фабрика выйдет на полные производственные мощности, будет выпускаться до 12 тысяч пар в день.

Кроме того, Ингушетия также презентовала на форуме спецодежду и форму, произведенные на швейной фабрике «4БРА». Производственная мощность предприятия в текущий период составляет 1000 - 1200 единиц изделий в день. При выходе производства на полную мощность количество выпускаемых изделий может достигать до 25 000 единиц в день. Фабрика оснащена 520 единицами самого современного оборудования.

С учетом таких объемов серийного производства стоимость выпуска одного изделия ожидается ниже средней по стране. Это тоже немаловажный фактор, чтобы быть уверенными в стабильных заказах на продукцию этих фабрик, в том числе и от военных структур.