Как выглядят Максим Галкин, Тимати, Стас Михайлов и другие звезды с бородой и без

Андрей Малахов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Всемирный день бороды, который в этом году выпадает на 4 сентября (его отмечают в первую субботу месяца), нельзя недооценивать. Как говорят барберы, "без бороды ты не ты!" - и это чистая правда. Удостоверьтесь сами!

Андрей Малахов, 49 лет

Популярный ведущий в кадре, как правило, одет с иголочки и гладко выбрит. Но летом, когда повелитель телерейтингов уходит в отпуск, он позволяет себе обрасти не только недельной щетиной, но и кустистой бородой. Кстати, впервые она появилась на лице Малахова после ухода с Первого канала на "Россию", так что не только женщины меняют прическу с переменами в жизни...

Дима Билан, 39 лет

Фирменная эспаньолка уже много лет неотделима от образа "ночного хулигана". Как он шутит, именно в бороде спрятан секрет его молодости - мол, растительность прекрасно скрывает морщины. Может, у кого-то так оно и есть, но Билан просто кокетничает. Недавно, когда артист наголо выбрил щеки, стало очевидно: он по-прежнему выглядит как старшеклассник.

Дима Билан. Фото: Инстаграм

Константин Хабенский, 49 лет

Актер меняет образы, как перчатки: то он заросший, словно отшельник; то выбрит и свеж, как майская роза. На самом деле буйную растительность на лице Хабенский не любит, но отращивает ее ради своих героев. Так, несколько лет назад, когда артист одновременно снимался в сериале "Метод" и "Елки 1914", собственная борода каждый день позволяла ему вставать на час позже и экономить силы гримеров.

Константин Хабенский. Фото: Инстаграм

Максим Галкин, 45 лет

Казалось бы, уж кому-кому, а супругу Примадонны можно и накинуть пару-тройку лет. Но когда Максим Галкин вдруг продемонстрировал поклонникам бородатый эксперимент, они почему-то не оценили. Мол, слишком уж новый облик прибавляет возраста, а кроме того, скрывает подвижную мимику артиста.

Максим Галкин. Фото: Инстаграм

Александр Морозов, 48 лет

Зрители "Кривого зеркала" привыкли видеть комика в нарочито нелепых клоунских образах. Но пару лет назад артист поразил поклонников, сбросив аж целых 60 килограммов. Последним штрихом нового образа стала стильная бородка, которая превратила вчерашнего клоуна в брутального мачо.

Александр Морозов. Фото: Инстаграм

Юрий Гальцев, 60 лет

Звезда "Аншлага" долгие годы эксплуатировал образ шута в цветном пиджаке, а то и вовсе женском платье. Но карантин заставил Гальцева поработать над внешностью: с самоизоляции он вышел моложавым и цветущим, словно из санатория. Говорят, причина тому - молодая возлюбленная, с которой юморист даже завел ребенка...

Юрий Гальцев. Фото: Инстаграм

Тимати, 38 лет

Борода для рэпера - столь же необходимый атрибут, как и татуировки, а лишиться ее даже страшнее, чем набрать миллион дизлайков на YouTube (именно так и было с клипом "Москва" Гуфа и Тимати). Тем не менее, на священную растительность рэпер поспорил... и проиграл. Тимати стал жертвой невинной забавы "камень, ножницы, бумага", в которую рискнул сразиться с дочкой Алисой. Брить бороду пришлось в прямом эфире Инстаграма, но усы Юнусов все же оставил, чем записал себя в двойники Фредди Меркьюри.

Тимати. Фото: Инстаграм

Стас Михайлов, 52 года

Исполнитель хитов "Без тебя" и "Все для тебя" в самом начале карьеры не мог похвастать повышенной волосатостью. Но с годами звезда шансона обрел лоск, стать, а также пышную шевелюру, которая регулярно становится предметом споров. Говорят, волосы на голове и щеках Михайлов не отрастил, а нарастил, воспользовавшись процедурой пересадки. Впрочем, сам артист это категорически отрицает, а сплетникам дает только один совет: не завидуйте!

Стас Михайлов. Фото: Инстаграм

Леонид Агутин, 53 года

Повзрослевший "босоногий мальчик" является приверженцем трехдневной щетины, которая, надо признать, ему очень идет. Но для съемок очередного клипа Агутину пришлось отложить станок аж на несколько месяцев. Новый образ в Сети произвел фурор: Зевс, Будулай и Хемингуэй - кажется, певец стал похож на всех сразу!

Леонид Агутин. Фото: Инстаграм

КСТАТИ

А если усики снять?

Последний романтик эстрады Игорь Николаев, кажется, родился с усами: с этим "аксессуаром" музыкант не расстается почти 40 лет. Вроде бы всего то "две волосинки", а как меняется лицо: молодой и безусый Николаев - совсем другой человек!

Игорь Николаев. Фото: Инстаграм

Еще один знаменитый усач, который не меняется с годами, - Михаил Боярский. Говорят, если вам попалась его фотография без усов, то теперь вы точно видели все. Дарим вам такую возможность!

Михаил Боярский. Фото: Инстаграм

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