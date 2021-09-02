Ураган Ида был виден из космоса с расстояния почти в 2 миллиона километров

Вид с борта МКС на облачную шапку Иды.

Масштаб урагана Ида, который бесчинствовал на территории американских штатов Миссисипи и Луизиана, впечатлил даже бывалых метеорологов. Представление о нем дает снимок, сделанный с расстояния почти в 2 миллиона километров с помощью камеры (NASA's Epic camera), установленной на борту климатической обсерватории (The Deep Space Climate Observatory) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Ураган отлично виден. Камера запечатлела его 30 августа - в тот момент, когда гигантская воронка Иды подходила к берегу Мексиканского залива.

Снимок с борта метеоспутника, находящегося почти в 2 миллионах километрах от Земли.

Ураган фотографировали и с борта Международной космической станции (МКС). Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Thomas Pesquet), публикуя твиты со снимками, сильно переживал за тех, кто оказался на пути разрушительной стихии.

Ида впечатлила французского астронавта.

Скорость ветра внутри урагана Ида достигала 240 километров в час. Он признан пятым по мощности из всех тех, которые обрушивались на США. По мнению метеорологов, в пятерку сильнейших Ида вошла благодаря глобальному потеплению. Изрядно потеплевшая за последнее время океанская вода организовала процесс так называемой быстрой интенсификации, в результате которого скорость ветра внутри урагана менее, чем за двое суток возросла в два раза. Феномен и дальше будет оказывать влияние, а ураганы - только усиливаться.