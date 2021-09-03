Кто старое услышит, тому страх вон

Слева направо: Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и Стас Намин обладают колоссальным опытом, но в роли вокальных теленаставников выступят впервые. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

278 лет на четверых

Пандемия отразилась на всех по-разному.

- Доктор, я слышу голос, - жалуется Дмитрий Нагиев, лежа на кушетке. - Много голосов!

- Это детские голоса? - уточняет мужчина с благородной сединой - очевидно, психотерапевт.

- Нет, это люди старше меня. Они бормочут: «Дима, мы здесь. Мы давно готовы»... А я их утешаю, рассказываю смешные глупости...

- И тогда они затихают?

- Нет. Поют....

Анонс 4-го сезона шоу «Голос. 60+» больше похож на правду, чем на галлюцинацию. Претендентов на участие в проекте с каждым годом все больше и больше. Увеличивается количество и тех, кому в разные сезоны доверяли роль наставников, - в красные кресла усадили сплошь дебютантов «Голоса»: Валерия Леонтьева (72 года), Стаса Намина (69), Лайму Вайкуле (67) и Олега Газманова (70). На четверых им 278 лет. Несложно понять, как высоко поднята возрастная планка, тем более что в проекте появится 96-летний певец!

Самый пожилой участник проекта - 96-летний ветеран Великой Отечественной Михаил Серебряков из деревни Креминичи Новгородской области (на фото с ведущим шоу Дмитрием Нагиевым). Фото: Максим ЛИ/Первый канал

- Только пять человек я могу взять в команду, - говорит Леонтьев. - Как это сделать правильно? Я в замешательстве и растерянности. Хочется всех отметить. Люди пришли сюда не для того, чтобы делать карьеру. Чему я буду их учить? Мне даже неловко их наставлять...

«Голос. 60+».

С 3 сентября по пятницам, 21.30.

Ой, боюсь-боюсь…

В отличие от героев «Брата-2», которым афроамериканцы не дали поесть раков, Алексей Ягудин их все-таки отведал. Фото: НТВ

Где взять простому русскому человеку адреналиновых эмоций? Олимпиада прошла, сборная России по футболу яркой игрой не радует... Совершенно внезапно в это сонное осеннее затишье врывается «Фактор страха». Зумеры и не помнят такой, но в начале нулевых на еще не очень избалованную экстримом публику шоу действительно наводило ужас. Ради денег и славы участники погибали от страха в заброшенных тоннелях, щупали ядовитых тарантулов, ели помойных улиток, лежали в ванне со змеями и так далее. В России этот голландский формат (в оригинале - Now or Neverland, получивший широкую известность в своем американском варианте Fear Factor) начал выходить в 2003 году. Вел шоу Владимир «Динамит» Турчинский, потом эстафету принял Кирилл Набутов. Но после трех сезонов проект свернули. Вероятно, россияне не оценили безбашенность участников. И вот спустя 17 лет - четвертый заход. Перерожденный «Фактор страха» поручили вести Анатолию Цою - экс-солисту бойз-бэнда MBAND и победителю первого сезона шоу «Маска».

В каждом выпуске четвертого сезона проекта будет новый состав звезд - в диапазоне от блогера Дани Милохина и бывшего парня Ольги Бузовой Давы до бойца ММА Маги Исмаилова и олимпийского чемпиона Алексея Немова. Также щекотать нервы себе и зрителям будут Дмитрий Колдун, Алексей Ягудин, Сати Казанова, Родион Газманов и другие.

«Фактор страха».

С 4 сентября по субботам, 18.00.

Космос как присутствие

Юлия Пересильд пока лишь готовится к полету на МКС, но от Валентины Терешковой ее не отличить уже сейчас. Фото: instagram.com/juliaperesild

- У вас розовые для девочек, а синенькие - для мальчиков? - говорит звезда-победительница «Ледникового пери-ода» Ольга Кузьмина с розовой прищепкой на носу. Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд закрывает глаз ложкой и отвечает на вопросы врача. «К сожалению, не удалось еще подружиться ни с кем из девочек, все друг в друге видят конкурентку», - признается Светлана Ходченкова в черной кепке.

Все они - без грима, в обычной одежде. Так в Звездном городке проходил кастинг актрис для полета на МКС, где в начале октября должны стартовать съемки проекта Первого канала и «Роскосмоса» «Вызов» - драмы про женщину-кардиохирурга, полетевшую в космос. Сейчас уже все точки над «i» расставлены: Госкомиссия допустила к полету Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Они полетят с космонавтом Антоном Шкаплеровым, участвовавшим уже в трех экспедициях. Допущен к полету и дублирующий экипаж: космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина, оператор Алексей Дудин.

Результат этой космической киноэкспедиции мы увидим не скоро, но документальный телесериал «Вызов. Первый в космосе» ждет зрителей уже сейчас. Как проходил отбор, что за испытания были предложены актрисам - все это раз в неделю можно будет наблюдать в воскресном эфире.

- Я в центрифуге выдержала перегрузку 8g, - вспоминает Пересильд. - Хочется, чтобы все это состоялось. Так, чтобы дети хотели стать космонавтами, как это когда-то было.

Запуск корабля с Байконура намечен на 5 октября. Съемочной двойке (режиссер и актриса) предстоит провести в космосе 12 незабываемых дней.

«Вызов. Первые в космосе».

С 5 сентября по воскресеньям, 22.00.