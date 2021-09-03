Путин: жалко Шойгу и Лаврова в Думу отпускать

Президента на ВЭФ спросили о выборах в Думу и о его переизбрании в 2024 году на пост президента. Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Модератор пленарной сессии ВЭФ Сергей Брилев спросил Владимира Путина, не жалко ли ему отпускать в Думу Лаврова и Шойгу?

- Жалко, они на своем месте хорошо работают, - честно признался президент.

Глава России добавил, что «коллеги попросили, чтобы эти люди возглавили список Единой России». Они показывают, что действия партии воплощаются в жизнь «в том числе усилиями этих людей».

Модератор уточнил у Путина, поедет ли он в Бруней в ноябре 2024 года на саммит АТЭС.

- Дожить надо. Надо работать, а не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти… - уклончиво ответил президент.

- Там и внутреннее одно будет… Президентские выборы, - напомнил Брилев.

- Я понимаю, поэтом у и говорю: дожить надо, - Путин даже намека не дал на то, планирует ли переизбираться или нет.

Зато глава России заявил, что готов встретить во Владивостоке президента Украины.

- Я очень на это рассчитываю. Я считаю, что та ситуация, в которой мы находимся, является ненормальной и неестественной. Рано или поздно, а лучше, если рано, мы восстановим наши отношения с Украиной, - сказал Путин.

Президент добавил, что готов встретиться и с Зеленским, но только это зависит уже не от него.

- Это зависит не от России, а зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять качество работы людей, за которых проголосовали. Если президент Зеленский будет избран, и реальную политику – не на словах, а на деле – выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? – заявил глава России.

В конце президент напомнил, что «на практике все происходит совсем наоборот».

- Много политиков избиралось под лозунгом улучшения отношений с Россией, а потом они беспардонным образом обманывают избирателей, и откручивают реальную политику в другом направлении. Происходит это под давлением крайних националистов, - с сожалением заметил Путин.

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