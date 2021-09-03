Главные заявления Путина на ВЭФ: мирный договор с Японией, экология и плавучие АЭС

В пятницу Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

В пятницу Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ. Главные тезисы президента коротко:

- К 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности - сколько парниковых газов выбрасывается, столько же и потребляется.

- Дальневосточные города обновят – вместо концентрации вокруг производств, они будут ориентировать на новые технологии, экологичный транспорт и удобство человека.

- В России создадут национальную систему мониторинга вечной мерзлоты, к высоким широтам Арктики отправят экспедицию на плавучей ледостойкой платформе.

- На Дальнем Востоке действует «демографический пакет» - за первого и второго ребенка дают разовые выплаты, а за третьего начинают платить ежемесячно.

- Высшее образование будет развиваться на месте, а то основной отток населения с Дальнего Востока идет за счет молодежи, уезжающей учиться и не возвращающейся назад.

- На Курилах создаются особые условия для бизнеса: освобождение на 10 лет от ключевых налогов, пониженные страховые взносы, свободная таможенная зона.

- Нонсенс, что у России и Японии нет мирного договора, но правительство в Токио само затягивает процесс с 50-х годов.

- Мы создадим «контейнерную линию» на Севморпути – за ней будущее грузовых перевозок из Азии в Европу.

- Россия делает ставку на развитие автономных и экологичных источников энергии: на Чукотке уже работает плавучая АЭС, в Бурятии – солнечная электростанция.

- На Дальнем Востоке будут делать «зеленый водород и аммиак» - спрос на них повышается из года в год; 3 сентября на ВЭФ Путин уже запустил крупнейший в мире гелевый хаб во Владивостоке.

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