Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой Viasat.

Группа компаний Viasat – лидер рынка платного телевидения России – и «Яндекс» начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса КиноПоиск, который принадлежит «Яндексу». В рамках нового стратегического партнерства телеканал TV1000 Русское Кино покажет в эфире фильмы и сериалы от КиноПоиска, такие как «Мажор. Фильм», «Беспринципные», «Настя, соберись!», «Проект «Анна Николаевна» (первый сезон) и «Анна Николаевна: Начало. Спецвыпуск».

Стороны уже договорились о трансляции на эксклюзивной основе на телеканале TV1000 Русское Кино фильма «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Его телепремьера состоится на TV1000 Русское Кино 12 сентября. Фильм «Мажор» является продолжением популярного одноименного сериала. Его производитель – кинокомпания «Среда», известная по сериалам «Метод», «Пищеблок», «Последний министр» и др. Аудитория фильма «Мажор» на КиноПоиске – более 1 миллиона смотрящих подписчиков Яндекс Плюс, при этом полмиллиона подписчиков фильм собрал за первые 10 дней после премьеры на сервисе, а в январе 2021 лента стала самой просматриваемой на КиноПоиске – по количеству зрителей.

«Самое главное для нас — это наш зритель. Мы заинтересованы в трансляции рейтинговых сериалов и фильмов на канале TV1000 Русское Кино, которые уже зарекомендовали себя и хорошо узнаваемы. Успех развития бизнеса кроется в грамотной синергии холдингов. Именно поэтому мы настроены на сотрудничество и партнёрские программы с крупными игроками рынка. Новая сделка с «Яндексом» для нас — это вектор для привлечения лояльной аудитории на канал TV1000 Русское Кино», – отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

«Группа компаний Viasat – наш давний стратегический партнёр, мы рады, что теперь он выступает в новом качестве, а популярные сериалы от КиноПоиска станут доступны зрителям канала TV1000 Русское Кино», – комментирует директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

Группа компаний Viasat занимает лидирующее место среди коммерческих (негосударственных) холдингов платного ТВ по долее аудитории (Источник: Mediascope, TV Index+, Россия 0+, Total day; Total Ind., Январь – Июнь 2021, Share%).

Мажоритарным владельцем совместного предприятия, осуществляющего распространение и развитие вещания телеканалов Viasat в России, является Национальная Медиа Группа, которой принадлежит 80% совместного предприятия, 20% - принадлежат фонду Baring Vostok.

В России и странах СНГ Viasat владеет 13 популярными каналами платного телевидения, в числе которых - TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, пакет телеканалов ViP (ViP Serial, ViP Megahit, ViP Comedy и другие), а также онлайн-кинотеатр ViP Play. Подписка ViP Play доступна на сайте https://vipplay.ru/, через приложения, а также у большинства кабельных операторов и онлайн-кинотеатров.