Изменения в ЕГЭ-2022: эксперты рассказали, как теперь готовится к экзаменам

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года. Изменения коснулись всех предметов и, как уточняют составители, “направлены на усиление деятельностной составляющей”. То есть в приоритете анализ различной информации, решение задач, развернутое объяснение, аргументация. Мы попросили прокомментировать изменения методистов образовательной компании MAXIMUM Education, которая специализируется на подготовке школьников к ЕГЭ.

Математика

Приняты почти все изменения, предложенные в перспективной модели, и они заметные. Так, исключены самые простые первые задания: текстовая задача, анализ графиков и диаграмм, планиметрия.Это значит, что набрать баллы стало сложнее, потребуется целенаправленная математическая подготовка по всем форматам заданий.

Добавили два новых задания на работу с функциями (№ 9) и теориювероятностей (№10). Эти блоки представлены двумя заданиями: одно - базовогоуровня сложности, другое -повышенного. Необходимо сделать упор именно на них и готовиться более углубленно, чем в прошлом году.

Также отметим перераспределение баллов за вторую часть: стереометрическая задача теперь оценивается в 3 балла, а экономическая - в 2 балла, хотя сами задания не поменялись (в прошлом году было наоборот). Это, конечно, должно нацелить выпускника на более тщательную подготовку по блоку "Геометрия", который традиционно у многих западает. А вот задание на комплексные числа, которого многие так боялись, так и не появилось. Максимальный балл за всю работу - 31.

По базовой математике изменения небольшие: задание №2 объединили с заданием №7 (вычисления и преобразования с использованием свойств функций); добавили задание №5 на использование геометрических фигур в реальной жизни и задание №20 (содержит текстовую задачу на темп или проценты).

Русский язык

Изменения небольшие. Добавилось всего одно новое задание №1 – стилистический анализ текста. Этой темы ранее не было в экзамене, и выпускники не уделяли ей должного внимания. Довольно необычным является предъявление материала: нужно выбрать несколько верных характеристик стиля речи, а не просто его определить. При подготовке рекомендуем больше работать с разными типами текстов.

Немного усложнили задание №19 на знаки препинания в сложноподчинённом предложении: раньше проверялось знание пунктуации в одном типе – с придаточным определительным, теперь – во всех типах и комбинациях придаточных, в том числе с составными союзами. Необходима дополнительная практика по этой теме.

Считавшиеся раньше заданиями повышенной сложности - № 25 (типы речи), № 26 (средства выразительности) и №27 (сочинение) – теперь приравнены к базовому уровню.

Изменились критерии оценки сочинения за пунктуацию (К8): при трех ошибках можно получить 1 балл (было два), в остальном – как и раньше: максимальные 3 балла дают, если ошибок нет или 1 негрубая, 2 балла – если 1-2 ошибки, 0 баллов – если более 5 ошибок. А задание №16 на сложносочинённое оценили всего в 1 балл, как и все задания на пунктуацию. Максимальный первичный балл – 58.

Биология

Последние несколько лет делают акцент на практическом применении знаний: в экспериментах, в медицине, в селекции и пр. Изменения экзамена эту тенденцию подтверждают, поэтому важно не только учить теорию, но и знать, где биология встречается в повседневной жизни, в окружающей нас среде.

Из теста убрали задание №1 на дополнение схемы. Появились три новых прототипа заданий с рисунками. То есть ученику важно быть эрудированным и в визуальном плане: как минимум, знать и уметь обосновать все рисунки из школьного учебника.

Каждое задание второй части теперь оценивается в 3 балла. Общий первичный балл - 59.

Обществознание

Изменения коснулись скорее форматной составляющей экзамена, нежели навыковой. Речь не идет о появлении каких-то новых, ранее никогда не существовавших требований, которые в корне должны поменять подготовку.

Стало меньше простых заданий, больше заданий, требующих размышлений, умения анализировать информацию, делать выводы, аргументировать, приводить примеры. При подготовке крайне важно не только уделять внимание теоретической составляющей, знать кодификаторы, нормативно-правовые акты, но и нарабатывать «культурный багаж», читать и смотреть больше новостей, интересоваться специализированной литературой по темам. Особенно стоит уделить внимание современным реалиям в Российской Федерации - это особым образом проверяется на экзамене.

Из первой части убрали задания №1, 2 и 20, из второй - задания №22, 25 и 26, а самое неожиданное - исключили минисочинение (№29). Задание №10 преобразовано в задание с развёрнутым ответом №21 – оно об изменении спроса и предложения и о равновесной цене. Новое задание №23 с развёрнутым ответом по Конституции РФ и законодательству РФ включено во вторую часть.

Время выполнения работы сократили почти на час - с 235 до 180 минут, хотя заданий по-прежнему много. Так что есть риск не уложиться по времени. Уменьшили и максимальный балл с 64 до 57.

Физика

Поменяли круто. Задания стали интереснее, нестандартнее, их стало больше. При этом они теперь по силам даже ребятам из обычных школ – само собой, при должном уровне подготовки, а не только ученикам, изучавшим предмет углубленно, например, в физико-математическом лицее.

Теперь конкретика. Общее количество заданий уменьшилось до 30. В первой части добавили два новых задания базового уровня сложности - №1 (на выбор верных утверждений) и №2 (на сопоставление зависимостей физических величин и графиков). Чтобы справиться с ними, нужно хорошо ориентироваться минимум в трех разделах курса физики. В заданиях №6, 12 и 17 на множественный выбор теперь нужно выбрать все верные ответы из пяти предложенных, раньше предлагалось выбрать два верных ответа, что проще.

Во второй части добавили заданий с развёрнутым ответом, и теперь их 7, и одну расчётную задачу повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом. Расчётные задачи повышенного уровня сложности с кратким ответом (бывшие №25 и № 26) исключили. Астрофизику вообще убрали из кодификатора, заданий по ней не будет, ура!

Есть изменения и в оценивании: добавленная задача №30 на механику теперь «стоит» 4 балла, и, чтобы их заработать, в решении нужно обосновать возможность использования физических законов (закономерностей). Максимальный балл вырос до 54.

Химия

Изменений немного. Появилось одно новое задание на подсчёт равновесной концентрации. Очень специфическое, хотя легкое в расчетах. Если понять принцип подсчета, то ни с одним прототипом проблем не будет. В целом, при проработке некоторого количества подобных форматов можно с успехом с заданием справиться на ЕГЭ.

Изменили задание на тему гидролиз и среда водных растворов: теперь нужно установить закономерность кислотности веществ. Но не все так страшно, главное – понять, что какую среду имеет.

Несколько заданий усложнили: №5 первой части (из 9 веществ нужно выбрать указанные классы); №12 (теперь количество верных ответов неизвестно) ; №21 (на гидролиз. Раньше нужно было просто выбрать среду, а теперь - установить закономерности изменения pH-среды).

Задание №20 (электролиз) упростили: теперь нужно работать только с тремя веществами. Но и баллы за него снизили до одного. Объединили две большие темы органической химии - углеводороды и кислородсодержащие органические соединения. А №6 – на проверку химических свойств металлов и неметаллов - убрали. Это логично, потому что остались еще два, где проверяются те же знания, - № 8 и №31.

Если учесть все нюансы и хорошенько поработать над теоретической базой, заработать хороший балл на экзамене не составит труда.

Эксперты проанализировали опубликованные демо-версии заданий по десяти предметам, которые будут сдавать выпускники в конце учебного года. Фото: Мария ЛЕНЦ

История

Судя по изменениям, экзамен стал более понятным и прозрачным. Теперь каждому навыку отведено своё место в тесте, экзамен не проверяет одни и те же умения по несколько раз, отчего стал менее перегруженным.

Пожалуй, самое главное и неожиданное - отсутствие сочинения в новой модели экзамена. Важным изменением стало и перемещение блока заданий по культуре (на работу с иллюстративным материалом, ныне задания №14-15) во вторую часть. Теперь выпускники должны не просто ориентироваться в предложенных характеристиках, порой надеясь на удачу, но обладать прочными знаниями по истории русской культуры: иметь представление о стилевых особенностях живописи и архитектуры, разбираться в сюжетных линиях литературных произведений (разумеется, на базовом уровне) в контексте истории нашей страны, знать связанные с культурными памятниками факты – авторство, хронологию, место, а порой и значение. Для систематизации большого объема такой информации советуем вести сводные таблицы по тематикам – литературе, архитектуре, живописи и пр., и заносить туда основные факты и изображения. Так можно уйти от неэффективного зазубривания и сделать подготовку системной.

Особое внимание составители уделяют региональной истории нашей страны. Таблица из задания №4 направлена на проверку умений ориентироваться в пространственно-временных отношениях событий. Сейчас всем сдающим историю крайне важно работать с географией, быть внимательнее к сюжетам, которые разворачивались вне столичных городов.

Объективно самым сложным в новой модели является последние задание второй части (№19) – историческая аргументация с элементами всеобщей истории. Составление аргументов вот уже который год - слабое место выпускников (за последние 4 года его выполняли не больше 20%). А теперь добавилась и зарубежная история, в которой не обойтись базовыми знаниями хронологии. Отныне выпускники должны иметь базовые представления о ключевых процессах всемирной истории, начиная с истории древнего мира и заканчивая ХХ веком. Кодификатор событий для задания №19 содержит перечень данных процессов, и с ним обязательно нужно ознакомиться, чтобы понимать, на каких событиях сосредоточиться. И, разумеется, важно оттачивать навык аргументации, ведь аргумент – это не просто факт, это факт, снабжённый содержательным пояснением, который подтверждает или опровергает ту или иную точку зрения. И в этом смысле нередко один и тот же факт можно использовать как «за», так и «против» при соответствующем пояснении.

Наконец, значительную трансформацию претерпело задание, посвященное событиям Великой Отечественной войны. Оно также переехало во вторую часть и теперь требует развёрнутых ответов на вопросы. Задание посвящено анализу двух текстов. Выпускник должен уметь проводить базовую атрибуцию источника: что, где, когда происходило, а также искать информацию в тексте. Задание №16 оценивается в три первичных балла, за которые однозначно следует побороться. Поможет в этом систематическое обращение к событиям 1941-1945 гг. на основе, например, ленты времени, где наглядно показана хронология событий.

Литература

Изменения требуют при подготовке уделять внимание литературному процессу: кто с кем был современником (в т. ч. с зарубежными писателями), в чем новаторство автора и особенности его творчества. Знание текста проверяется в двух-трёх вопросах (два тестовых и одно сочинение), и построены они так, что знать лишь краткое содержание мало. Также важно уделять внимание анализу текста - как поэтического, так и прозаического, а не искать готовые решения и клише.

Отдельный нюанс – будут проверять грамотность. То есть теперь не просто нужно уметь писать хорошие сочинения, но делать это в соответствии со всеми нормами русского языка. Это 5 баллов, которые добираются за все сочинения (как в русском языке). Увеличен объём сочинения: теперь не меньше 200 слов. Добавили балл по критерию 3 «Опора на теоретико-литературные понятия» - три вместо двух. Максимально за экзамен теперь можно получить 55 баллов вместо прежних 58.

Английский язык

Экзамен становится все ближе к формату международного IELTS, то есть проверяются языковые компетенции, применимые в повседневной жизни. При подготовке все так же важно познакомиться с форматом экзамена, разобрать различные стратегии решения тестовой части. Для решения новых заданий нужно забыть про клише и развивать монологическую и диалогическую речь, уметь рассуждать устно и письменно. Также необходимо развивать критическое мышление: оно пригодится при выполнении нового задания - анализа визуальной информации с элементами рассуждения.

Формат письма изменили на е-мейл, а вместо эссе теперь нужно сделать анализ визуальной информации. В устной части добавили задание по типу задания №2 в ОГЭ - интервью с ответами на вопросы, а в самом задании №2 количество вопросов сократили с пяти до четырех.

Общее время выполнения письменной части теперь 3 часа 10 минут, для устной отведено 17 минут.

Информатика

Экзамен в 2021-м впервые сдавали на компьютерах, поэтому сейчас речь идет скорее об уточнении некоторых моментов. Как ни странно, при подготовке к ЕГЭ по информатике потребуется владение Excel, который преподают во многих школах, но, как выяснилось по опыту прошлого года, далеко не везде. Надо уметь с ним работать теперь не только с учётом формул, но и с многолистовыми таблицами, уметь настраивать фильтрацию и более внимательно работать с данными. Ну и, конечно, не стоит забывать про программирование, всё-таки почти 40% баллов на дороге не валяются, тем более что сейчас его усложнили и добавили ещё одно задание с массивами - №17, которое раньше работало с промежутком чисел. Задание №25 не поменяло форму, но теперь оценивается в 1 балл. Количество первичных баллов уменьшили с 30 до 29.

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