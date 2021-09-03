В Оренбурге проходит международный молодежный форум «Евразия Global»

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

Вчера в Оренбурге открылся международный молодежный форум «Евразия Global», который продлится до 8 сентября, второй раз он проходит под эгидой ЮНЕСКО. В нем 500 представителей российской и иностранной молодежи из 78 стран мира принимают участие очно и более 1,5 тысяч человек из более сотни стран - в онлайн-формате. Всех участников ждет весьма насыщенная программа, а также грантовые конкурсы. Всего за шесть лет проведения данного форума он объединил более 4000 молодых людей с разных уголков планеты.

Это ключевой международный форум, проходящий в России. Если бы не сложная эпидемическая обстановка, он мог бы собрать еще больше ребят, отбор участников проходил очень жестко - на каждое место претендовали три человека. Все участники предоставили в обязательном порядке отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19, помимо этого во всех помещениях, где происходят встречи, имеются рециркуляторы воздуха, антисептики, предоставляются медицинские маски.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

- Для нас прием международного молодежного форума - большая честь и ответственность. Очень гордимся, что Оренбург уже в который раз становится площадкой для проведения международного диалога такого высокого уровня. Форум сразу поддержал Президент России Владимир Путин. Пандемия коронавируса серьезно изменила сегодня международную жизнь, действует множество ограничений, но несмотря ни на что мы все же сегодня здесь, традиционно собрались на оренбургской земле, чтобы обсуждать наше будущее, когда перед всем миром стоит множество общих остро назревших проблем. И молодежи в этом плане всегда отводится особая роль, чтобы осмыслить новые реалии, найти совместно общие решения. Именно вам жить в этих меняющихся условиях, - обратился к участникам форума на церемонии открытия 2 сентября глава Оренбуржья Денис Паслер. - Пандемия напомнила нам о хрупкости жизни человека, о ценности общения, о важности действовать всем вместе. Мы не хотим, чтобы проблемы будущего разъединили молодежь разных стран. Вы вместе научитесь преодолевать трудности. Не случайно этот год объявлен ООН годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Время требует выйти за рамки привычного и мыслить креативно, искать новые форматы во всех сферах жизни, в том числе экономической. У каждой страны есть своя наработанная модель жизни в новых условиях, поэтому нам есть чем поделиться и поучиться друг у друга.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

Сегодня участники форума встретились на первой деловой площадке, тема встречи была «Мир без границ и глобальные проблемы современности». В панельной дискуссии приняли участие министр по делам молодежи и спорта Королевства Бахрейн, госсекретарь Министерства спорта и молодежи Сербии, журналист ООН, президент Союза дизайнеров России, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи. Вместе с российской и иностранной молодежью они обсудили глобальные проблемы современности, международное сотрудничество, вопросы занятости. Вел встречу директор по проектам группы «Карьера в России». Спикеры высказали свое мнение, озвучили вызовы, которые стоят сегодня перед молодежью разных стран и их возможности в современном мире.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

- Сегодня мир открыт, нас объединяют соцсети, общие проекты. Некоторые вносят свой небольшой личный вклад, другие объединяются и претворяют в жизнь масштабные проекты. Вместе мы ломаем стереотип, что «вся современная молодежь ленива», - заявила журналист Лаура Киньонес.

Как подчеркнул Денис Паслер, все выступающие были едины во мнении, что мир быстро меняется, появляются новые вызовы и потребности, и именно от молодежи сегодня зависит, справится ли человечество с ними. Задача предстоит непростая - решать экологические проблемы, благоустраивать территории, создавать новые рабочие места, модернизировать медицину, постепенно меняя традиционные подходы на креативные.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

- Наша глобальная задача - создать такую среду для жизни, в которой молодежи будет комфортно и безопасно жить, учиться и работать! - сформулировал стоящие перед участниками форума планы губернатор Денис Паслер. - Работы в сфере молодёжной политики сегодня очень много, и активность молодежи обязательно нужно поддерживать, прислушиваться к ней.

Руководитель же Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов напомнил, что вопросам молодежной политики в нашей стране сегодня уделяется серьезное внимание, в том числе со стороны главы государства, и ярким примером служит проект «Россия - страна возможностей», доступный каждому молодому человеку РФ.

- Молодежь - наше настоящее, именно вы формируете сегодня повестку дня, - заключил он.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

А министр по делам молодежи и спорта Королевства Бахрейн Аймен бин Тайфек Альмоайед рассказал, что у них власть к молодежи относится сегодня как к главному партнеру, учитывая мнение юношей и девушек на все планируемые изменения в стране.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в рамках форума посетил также выставку, подготовленную для участников «Евразия Global». Сотрудники ОГУ показали новую цифровую экосистему из интерактивных панелей на основе искусственного интеллекта с бесконтактным управлением. ОрГМУ представил работу своих кафедр и подразделений вуза. Сотрудники областной станции переливания крови рассказали о донорстве и новейших технологиях в косметологии, капсульной эндоскопии, а также посвятили в тайны банка стволовых клеток. Воспитанники Центра одаренных детей «Гагарин» продемонстрировали мастер-классы по стендовому моделизму, робототехнике, 3D-моделированию. Инженеры ПАО «Стрела» познакомили с методами конструирования летательных аппаратов. Представители Орского индустриального колледжа показали свою современную технику и станки.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

В тот же день, завершив дискуссию и посещение выставки, Денис Паслер провел лекцию об Оренбургской области на II Всероссийском просветительском марафоне «Новое знание». Впервые ее глава региона прочитал для участников конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» в мае этого года. В ней рассказывается про наш уникальный край в сердце Евразии, который богат на достопримечательности.

«Евразия Global» продолжается, этот форум запомнится его участникам надолго, а впечатления от знакомства с гостеприимным Оренбуржьем явно останутся у каждого на всю жизнь.

Фото: пресс-служба Губернатора Оренбургской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Из обращения к участникам форума Президента России Владимира Путина:

- Форум объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных молодых людей из разных стран, он считается значимым событием в международном молодёжном календаре. В центре внимания собравшихся - обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов, укрепление связей. Важное место в повестке занимает, конечно же, продвижение русского языка и литературы, формирование в мире правдивого облика о России как дружественного и открытого к партнёрству государства.