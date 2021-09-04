Венеция-2021: Принцесса Диана попала в сказку

На старейшем в мире кинофестивале показали самые ожидаемые фильмы года - «Дюну» и «Спенсера» Фото: кадр из фильма

«Потерянная дочь» (The Lost Daughter) - уверенный дебют в режиссуре известной актрисы Мэгги Джилленхол, которая в данном случае предпочла остаться за кадром, показав класс в работе со своими актерами - «оскаровской» лауреаткой Оливией Колман, Дакотой Джонсон, Эдом Харрисом и другими. Фильм принадлежит к разряду такого «женского кино», которое никогда не снял бы мужчина. Он покушается на святое, а мужчины-режиссеры, если это не Пауль Верхувен и не Кирилл Серебренников, сейчас редко покушаются на «святое». Джилленхол же может это делать просто по праву женщины: ее героини могут смертельно устать от своих детей, их могут иногда очень раздражать свои и чужие дети, они могут, наконец, бросить детей ради мужчин, хотя и очень потом об этом пожалеют, потому что одновременно со всем этим они, конечно, очень любят своих детей. Но другие интересы у них тоже есть - они хотят расти, развиваться, делать карьеру, заниматься сексом (необязательно в браке). И если их что-то ограничивает - то тем хуже для этих ограничений. Героиня Оливии Колман («Фаворитка», «Отец») - не самая приятная женщина в мире: отдых на греческом острове дается ей нелегко - всюду тупая, грубая, невоспитанная молодежь, так и норовящая испортить ей настроение. Знакомство с молодой отдыхающей (Дакота Джонсон) пробуждают в ее душе воспоминания о давно ушедших временах, когда она была такой же похотливой, как она, и дети ей только мешали.

"Потерянная дочь" Фото: кадр из фильма

Фильм Пабло Лоррейна «Спенсер» (Spencer) - отнюдь не типовая биография принцессы Дианы: любила, страдала, умерла (этот жанр в приложении английской королевской семьи утратил всякий смысл по причине наличия сериала «Корона»). Это сказка, о чем сказано в первом же титре картины, «сказка по мотивам реальной трагедии». Что правда, а что ложь в ней поймут только фанаты Дианы и исследователи ее короткой жизни и безвременной гибели. В фильме начисто отсутствует ее любовная история, достойная бульварной прессы, нет персонажа, даже отдалённо похожего на Доди Аль-Файеда. Есть только история со шторами, из-за которых Диана имеет обыкновение неосторожно выглядывать - к большой радости окруживших дворец папарацци. Когда королевская свита, предстающая в фильме не знающими человеческих чувств лагерными охранниками, решает шторы зашить - это выглядит очередной репрессией в ряду других, от которых мечтала сбежать принцесса. Выбрав такой неочевидный жанр, как воображаемая биография, фильм останавливается на полпути, считая необходимым разжёвывать свои месседжи: немного не веришь своим ушам, когда кто-то говорит принцессе, что все что ей нужно - это любовь. Уподобление Дианы Анне Болейн, казнённой только по той причине, что ее муж-король, как и принц Чарльз, полюбил другую женщину, тоже не добавляет фильму изысканности, хотя его о на нем настаивает.

Но где все хорошо с визуальным рядом, так это в «Дюне» Дени Вильнева - масштабном полотне по книге Фрэнка Херберта. Вещь продолжительностью 155 минут, которая скоро выйдет в российский прокат, оказалась лишь первой частью будущего сериала, которому можно предречь судьбу и успех «Властелина колец» - это тоже экранизация классики жанра фэнтези, с популярными актерами (для девочек - Тимоти Шаламет, для мальчиков - Зендайя), в постановке визионера, способного придумать и воплотить на экране ранее не виданную вселенную. Действие происходит в одиннадцатом тысячелетии на планетах, куда лучше не попадать, сюжет - взросление молодого героя, потеря отца и обретение собственного предназначения.

"Дюна" Фото: кадр из фильма

Тем временем программу «Неделя критики» открыл снятый в Камбодже фильм американца Джейка Вочтелла «Кармалинк» (Karmalink). Его герой-подросток, как и герой «Дюны», видит вещие сны, в которых ему раз за разом является фигурка золотого Будды. Мальчик закопал ее в одной из его прошлых жизней, и сейчас намеревается ее открыть, чтобы спасти от разорения свою семью. Но все оказывается не так просто: мальчик видит не свои сны, переживает не свои воспоминания - их заложил в его сознание ученый, изобретатель нано-трансмиттеров (вставляются в лоб) с целью далеко идущих экспериментов. Разворачивающийся в недалеком будущем экзотический фильм живущего в Камбодже режиссера и музыканта рисует ее страной, где без швов сосуществуют старое и новое, трущобы и подернутые неоном небоскребы, буддизм и современные ментальные практики. Последние особенно легко перетекают друг в друга