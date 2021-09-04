Так сложно быть обычным: В Тюмени подростков с аутизмом учат готовить и ходить по магазинам

С визуальными подсказками в учебной квартире подростки могут быть более самостоятельными

В современном мире дети, подростки и даже взрослые порой забывают, что помимо них в нашем обществе есть еще и особенные люди с ментальными нарушениями развития, включая аутизм. Для того, чтобы социализироваться, им нужно постоянно контактировать с другими гражданами. Но этот процесс очень осложняется тем, что в обществе их часто не понимают и даже боятся.

Тюменская региональная АНБО помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра "Открой мне мир" поддерживает таких особенных людей.

Так, в городе был открыт Центр ранней помощи и социальной дневной занятости для детей и подростков с нарушениями ментального развития и аутизмом. Проект реализовывается при поддержке Фонда президентских грантов. В Центре ребята развивают навыки коммуникации и учатся простым бытовым вещам. Особой популярностью пользуется учебно-тренировочная квартира, в которой все как дома - есть кухня, туалет - только рядом всегда находится тьютор, готовый протянуть руку помощи. Ведь то, что для нас в повседневной жизни легко, детям с нарушениями развития дается с большим трудом.

- В отделении учебно-тренировочной квартиры наши студенты учатся формированию социально-бытовых навыков. Таких как, выбрать блюдо, которое они будут готовить, спланировать свой поход в магазин, посчитать необходимую сумму для покупки, сходить в магазин, выбрать там необходимый товар, купить его, прийти в центр и на следующий день приготовить еду. А также это навыки владения домоводством - пришивание пуговиц, сшивание ткани и все, что необходимо нам в бытовом плане. Например, уборка разных помещений - кухня, санузел, - рассказывает Роза, сотрудница Центра.

Также в работу организации входит установление коммуникации между подопечными. А вся методика построена на восьми стратегиях с доказанной эффективностью, которые используются в общемировой практике по работе с детьми с аутизмом и другими ментальными нарушениями в развитии. Одна из наиболее часто используемых в Центре - это стратегия с визуальной поддержкой.

При ее использовании в квартире на стенах висят таблички с инструкциями в виде простых картинок. С такими визуальными подсказками подростки могут быть более самостоятельными.

Кроме того, в центре реализуется группа детско-родительской поддержки "Направляемый диалог" для повышения чуткости мам и пап особенных деток. А студенты и выпускники квартиры посещают Коммуникативный клуб "Тема" для развития навыков коммуникации и социализации.

Проект реализовывается при поддержке Фонда президентских грантов.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра "Открой мне мир" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.