Живопись, лепка и песочная анимация: В Новосибирской области профессиональные педагоги бесплатно приобщают детей к творчеству

В студии дети занимаются рисунком, живописью, сухим валянием из шерсти, энкаустикой, лепкой и гончарным мастерством.

В Барабинске Новосибирской области проживают 29 тысяч человек. В 2017 году году в городе открылась художественная студия "Радуга". Инициатором ее создания стал священнослужитель РПЦ протоирей Дмитрий Бабкин, и ее идея сразу снискала популярность у местных ребятишек и их родителей.

Изначально в студию планировалось набрать группу из 30 учащихся, но желающих было так много, что количество мест пришлось увеличить вдвое. Так, в первый год существования творческого пространства с профессиональными педагогами занимались 60 детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет. А в 2018 году проект победил в конкурсе "Православная инициатива" Фонда президентских грантов, и количество учащихся увеличилось до 90 человек!

Все материалы в студии - профессиональные, а обучение - бесплатное

Тогда же в студии при соборном храме в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость", помимо техники рисунка, живописи и песочной анимации, появились новые направления - лепка и гончарное дело. Сейчас ребята занимаются еще и сухим валянием из шерсти, энкаустикой, а юноши постарше работают на токарных станках по дереву.

Все материалы в студии - профессиональные, а обучение - абсолютно бесплатное. Ребята постоянно участвуют в различных конкурсах - и всероссийских, и региональных. А по итогам каждого полугодия в студии проводится выставка работ воспитанников. Так, например, в первый год существования "Радуги" прошли две выставки "Добрый свет Рождества" и "Светлая Пасха". В 2021 году из-за коронавирусных ограничений работы демонстрировались в онлайн-формате. Ведь даже пандемия не может заставить людей отказаться от творчества и самовыражения.

Проект реализовывается при поддержке Фонда президентских грантов.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Барабинска Новосибирской области Каинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.