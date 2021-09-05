Стать красивой и не сойти с ума

Позади у Оли - 17 операций, огромное количество сданных анализов и сменяющих друг друга диагнозов. Окончательный был поставлен только недавно. Фото: Личный архив героя публикации

«Быть как все!» – это заветное желание Оли. Хотя вряд ли обиженная судьбой девочка станет «как все». Она уже сегодня сильнее, храбрее и добрее многих. Однако, если перевести ее желание на общечеловеческий, оно будет звучать так: «Хочу не плакать, смотрясь в зеркало! Хочу радоваться своим фотографиям! Хочу, чтобы не дразнили и не смеялись за спиной!»

Оля появилась на свет с огромным, набухшим кровью пятном на лице. Диагноз: «капиллярная ангиодисплазия лица, нижней губы, левой лопаточной области».

Мама плакала три дня, а доктора «успокаивали»: «Ну что вы ей-богу? Здоровая мамочка! Будут у вас еще дети! А эту оставьте просто, откажитесь». Но мама не оставила «бракованного урода», а забрала домой любимую, хоть и больную доченьку. С тех пор прошло 14 лет. Оля выросла удивительно доброй и талантливой. Она рисует, ходит в походы, занимается спортом. Позади 17 операций, огромное количество сданных анализов и сменяющих друг друга диагнозов. Только недавно был поставлен окончательный: артерио-венозная мальформация. Это значит, что залегание патологических сосудов гораздо глубже, чем предполагали медики. Впереди у Оли не менее четырех лет борьбы с болезнью, если будет на что бороться...

«Вы должны постараться научить дочь принимать себя такой, какая она есть» - твердят психологи. Родители стараются. Вот только это задача из серии «миссия невыполнима», учитывая, что даже после всех операций лицо у Оли остается отекшим, перекошенным, напоминающим лица сильно пьющих людей. Например, когда Олю привели в школу, руководство сходу предложило «надомное обучение», чтобы избежать возможности травли.

- Мы послушались психологов и, скрепя сердце, все же решили учиться очно – рассказывает мама. – и знаете, не прогадали! Оля оказалась удивительно сильной! Она умеет не замечать обид, дружить, прощать. Хотя, конечно, ей очень тяжело.

При этом девчонка ясно мыслит, хорошо учится, прекрасно рисует и изо всех сил верит, что однажды весь этот ад закончится. Ради этого она безропотно терпит боль, как физическую, так и душевную.

В августе Ольге провели первый этап лазерной коагуляции в больнице им. Н.И. Пирогова. В ближайшее время предстоит операция, благодаря которой пучок артерий и сосудов, питающих образование, будет перекрыт. Но кроме этого, требуется целый набор лазерных коррекций, которые не входят в страховочный пакет.

- Те больницы, которые готовы принять нас бесплатно, по ОМС, не обладают нужной аппаратурой, – вздыхает мама. – Мы бы рады продолжать лечиться в Пирогова (РДКБ), но они федеральная больница, и даже для жителей регионов у них положена только одна процедура раз в полгода. Нам же для достижения устойчивого эффекта необходимо проходить ее раз в полтора-два месяца. Так что предстоящий этап лечения будет стоить для нас 237 500 рублей. И таких процедур до конца года запланировано ещё три. Только по итогам курса будет понятна дальнейшая стратегия лечения. Но для нас и это уже неподъемная сумма. Мы в отчаянии!

Любимое развлечение Оли – вместе с мамой смотреть фотографии излечившихся пациентов с теми же проблемами, что и у неё. На них люди с практически чистыми лицами. У Оли тоже есть шанс стать такой, если найдутся те, кто посочувствуют. Пожалуйста, помогите!

Звоните: +7 (499) 500-14-15

Как помочь:

Поддержать Ольгу и других подопечных фонда вы можете, отправив смс-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, «250»). С другими способами помочь вы можете ознакомиться здесь

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

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Благотворительное пожертвование для лечения Малик Оль