Вопрос дня: Нужно ли в России еще что-то переименовывать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:

- Историю лучше не коверкать. Летчики, космонавты всегда праздновали День авиации 18 августа. А потом его разделили на День военно-воздушного флота и День гражданской авиации. Пилоты все равно отмечают свой праздник 18 августа.

Александр РОЗЕНБАУМ, музыкант:

- Очень рад, что наш город переименовали. Моя бабушка была петербурженкой. Мои внуки - петербуржцы. А я ленинградец. И это не имеет отношения к Ленину. Просто название города, где я родился, вырос и прожил жизнь. А нужно ли еще в России что-то переименовывать? Да мне сейчас просто даже думать об этом некогда (маэстро готовится к юбилейному концерту - 13 сентября Розенбауму исполняется 70 лет. - Ред.).

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу компании Вitriver, сын Бориса Немцова:

- Если город, улица носят имя, отражающее определенный исторический период, их нельзя переименовывать. А город на Неве, который назывался Санкт-Петербургом, не стоило превращать в Ленинград. Ведь основал его Петр I, а потом город назвали в честь человека, который уничтожил монархию.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:

- Ни к чему так не привыкает человек, как к названиям городов. Когда я был маленьким, если куда-то приезжали и говорили, что мы из Ленинграда, перед нами снимали шляпу.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы:

- Прежде надо подсчитать, сколько это будет стоить. Когда я еще при советской власти работал в МПС (Министерство путей сообщения), там одну незначительную станцию, допустим, Алексеевскую, «перекрестили» типа в Александровскую. Это вылилось в крупную по тем временам сумму - в сотни тысяч, по всей стране перепечатывали справочники. Ленинградский вокзал хотели переименовать в Санкт-Петербургский. Прикинули, сколько это будет стоит. И одумались.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Надо переименовывать улицы, названные в честь никому не известных уже революционеров или, наоборот, «прославившихся» своими преступлениями, например, в Перми - улицу Розалии Землячки. (Получила известность как одна из организаторов красного террора в Крыму в 1920 - 1921 годах. - Ред.)

Юрий ЛОЗА, певец:

- А в Москве куча улиц с бессмысленными названиями советской эпохи - 5-я Индустриальная, 6-я Большевистская... У некоторых раньше были красивые названия - исторические. Давайте их вернем. Либо дадим имена современных героев.