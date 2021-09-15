На пенсию - досрочно

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Страховую пенсию по старости в России могут назначить раньше. Льготные условия действуют по профессиональному, географическому, демографическому и иным принципам. Конкретный срок выхода на заслуженный отдых зависит от характера работы, профессии и стажа.

Раньше всех на пенсию могут выйти те, кто работал на вредных производствах. Это шахтеры, сталевары, трубопрокатчики и другие. Кроме того, право на подобную льготу имеют не только промышленные специалисты. Им обладают и представители такой «воздушной» профессии, как бортпроводники гражданской авиации. Для женщины, чтобы получить льготу, достаточно отработать во вредных условиях или «налетать» 7,5 лет, иметь общий стаж не менее 15 лет и достигнуть возраста 45 лет (для мужчины - 10, 20 и 50 лет соответственно). Недавнее повышение общего пенсионного возраста на этой категории работников не отразилось. Впрочем, как и на некоторых других.

Чуть в более старшем возрасте право на заслуженный отдых могут получить те, кто трудился в тяжелых условиях. Из самых распространенных специальностей - это сварщики, пилоты и водители общественного транспорта (автобусов, трамваев и т. д.). Так, мужчинам-сварщикам нужно иметь 12,5 лет (женщинам - 10 лет) профильного и 25 лет (20 лет) общего стажа, чтобы иметь возможность выйти на пенсию в 55 лет (50 лет). Тем не менее для разных сфер есть разные требования по профильному стажу. К примеру, водители троллейбуса могут выйти на пенсию в том же возрасте, что и сварщики, но для этого должны проработать по специальности не менее 15 (женщины) и 20 лет (мужчины).

Но даже если ваша работа не относится к тяжелым или вредным, досрочно выйти на пенсию тоже можно. Главное - иметь большой стаж. Для женщин - это 37 лет, а для мужчин - 42 года. В этом случае можно уйти на пенсию на два года раньше пенсионного возраста.

P. S. Отдельная категория «досрочников» - многодетные мамы. Если у мамы трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше установленного возраста. Если четверо - на четыре. Если пятеро и больше - в 50 лет. В последнем случае переходные положения по постепенному повышению пенсионного возраста не применяются.

ВАЖНО!

Узнать о своем праве на досрочную пенсию можно в местном отделении ПФР. Проверить, какой стаж у вас накопился, - в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.