Венеция-2021: «Большое движение» к «Утраченным иллюзиям»

Кадр фильма «Событие».

Французский конкурсный фильм «Событие» (L'événement) Одри Диван напоминает о тех страшных временах, когда аборты в стране свободы, равенства и братства были запрещены и тем, кто подпольно его сделал, грозило заточение в тюрьму.

Героине фильма сильно не повезло: она залетела практически в момент потери девственности и была вынуждена разбираться с последствиями в ситуации 1963 года, когда ей никто не может помочь: за помощь таким, как она, тоже грозит тюрьма.

«Я хочу детей, но тогда, когда сама их захочу!» - такова позиция героини, не желающей превращаться в домохозяйку, а желающей - какой ужас! - учиться и развиваться как личность. Истории абортов не раз и не два служили иллюстрацией косности, консервативности, лицемерия, жестокости общества, готового ради «приличий» мириться со страданьями и смертями женщин, проблема «События» только в том что он далеко не первый в этом ряду и большим событием вряд ли станет.

«Ящик» (La caja) - ещё один минималистский удар из Латинской Америки от венесуэльца Лоренцо Вигаса, обладателя «Золотого льва» за картину «Издалека». Это притча о коррупции, пронизывающей все сферы жизни, даже семейные отношения, о символическом отказе от отца, о борьбе добра и зла в душе (очень молодого) человека. При этом никакой высокопарности: в фильме кроме сюжета как будто ничего нет (даже музыки). Мальчик получает на руки ящик с остатками отца, погибшего в результате чьей-то или его собственной криминальной деятельности, но тут же встречает субъекта, подозрительно на отца похожего. Тот работает в криминальном пошивочном бизнесе (то, что носят многие из нас, шьётся в невыносимых условиях людьми из третьего мира получающими гроши за 14-часовой рабочий день), и скоро мальчик становится его правой рукой, с арматурой в руке защищая семейный бизнес. Но хочет ли он этого и нужен ли ему такой отец?

Кадр фильма «Ящик».

«Утраченные иллюзии» (Illusions perdues) Ксавье Джанноли напоминает о величии Бальзака как знатока человеческой натуры и человеческих отношений, матрица которых не меняется столетиями. Главный герой из низов пробивается к вершине пищевой цепочки, попутно пытаясь сохранить себя как творческую и человеческую единицу. Путь пролегает через постель светских дам, полезные знакомства, статусные дружбу или вражду, готовность в нужный момент продаться и переметнуться на другую сторону, оставаясь тем не менее «в рамках приличий» и «в мире с самим собой». Всю эту человеческую комедию мы неоднократно видели и сами переживаем ее вот прямо сейчас. Хочется прямо сесть и читать Бальзака, но поскольку этой мечте вряд ли осуществиться, хорошо, что есть большой, высокобюджетный фильм Ксавье Джанноли.

Кадр фильма «Утраченные иллюзии».

Тему латиноамериканского мрака продолжает показанная в конкурсе «Горизонты» вещь из Боливии «Большое движение» (El Gran Movimiento) - она вновь предоставляет возможность общественности стран «первого мира» убедиться в привилегированности своего положения и ужаснуться тому, как обстоят дела в странах мира «третьего». Персонажи концептуального эксперимента Киро Руссо, шахтеры, неделю шли пешком в город, чтобы искать здесь работу на рынке. Рисуя их невообразимую жизнь, фильм не становится физиологическим очерком, а взрывает себя изнутри то вспышками магического реализма (один из героев, бомж, ассоциируется с белой собакой), то музыкальным номером, то видеомонтажом, достойным экспозиции музея современного искусства, то глубоко оправданным поэтическим наплывом, достойным лучших фильмов Венецианского фестиваля.

Кадр фильма «Большое движение».

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