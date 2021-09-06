Венеция-2021: Между адом и «Павлиньим раем»

На старейшем в мире кинофестивале показали половину программы. Ее комментирует кинообозреватель «КП»

«Закат» (Sundown) мексиканца Мишеля Франко уступает его предыдущему фильму - антиутопии «Новый порядок», удостоенной в прошлом году венецианского Гран-при, но тем не менее обладает редкой способностью удерживать зрителя на краешке кресла все 83 минуты своего хронометража, который сейчас тоже большая редкость, как и свойственная Франко режиссёрская собранность. Герои, богатые английские брат и сестра (Тим Рот и Шарлотта Генсбур) с двумя ее взрослыми детьми нежатся где-то в Канкуне, пока ни получают сообщение о смерти своей матери. Семья спешит в аэропорт, но персонаж Тима Рота забывает паспорт и остаётся в Мексике, выбрав для себя на сей раз непривилегированный, заштатный отель, находиться в котором опасно для жизни. Но забыл ли он паспорт на самом деле? В чем причины такого странного поведения, столь полного дистанцирования от семьи? Может быть, в том ли, что семья владеет мясным бизнесом, способным вызвать справедливое отвращение? Или в чем-то другом? Ответ будет скорее разочаровывающим, но нарисованная режиссёром мрачная картина мексиканской жизни, в которой смерть ждёт тебя на каждом углу, как (в экзистенциальном смысле) и в любом другом месте, очень убедительна.

«Закат» (Sundown) мексиканца Мишеля Франко Фото: кадр из фильма

Ничуть не похожа на эту картину ее соперница по конкурсу «Мона Лиза и кровавая Луна» (Mona Lisa and the Blood Moon) Аны Лили Амирпур - упоительная сказка о корейской девушке по имени Мона Лиза, которую заперли в психушку по причине ее паранормальных способностей. Силою своего взгляда она заставляет людей делать то, что ей хочется, а им сильно не: колоть себя ножом, стрелять себе в ногу, отдавать все наличные (и безналичные) деньги, и т.д. Сбежав из психушки, Мона Лиза находит себе подругу в лице прожжённой танцовщицы гоу-гоу бара (отличная Кейт Хадсон), которая хочет подзаработать на ее способностях и поэтому помогает скрыться. Ее 10-летний сын чужд подобного меркантилизма и помогает ей за просто так. Снятая в Новом Орлеане, озвученная модным саундтреком, вещь помешает в центр повествования двух не похожих друг на друга женщин, и если фильму, возможно, не хватает каких-то «идей», то их с лихвой компенсируют идеи чисто кинематографические, та режиссёрская энергия, с которой он сделан, и удовольствие, с которым он смотрится.

«Мона Лиза и кровавая Луна» Аны Лили Амирпур Фото: кадр из фильма

Показанный в конкурсе «Горизонты» «Павлиний рай» (Il paradiso del pavone) Лауры Биспури возвращает нас в ад - это семейная драма с постаревшей до полной неузнаваемости француженкой Доминик Санда («Конформист», «ХХ век» Бертолуччи) в роли матриарха семейства, все поколения которого одинаково и по-своему несчастны. Это становится очевидным на незадавшемся праздновании ее дня рождения с приездом всех близких родственников. Все женщины в этой семье (включая домработницу и ее дочку) по-разному психологически нестабильны и находятся на разных стадиях нервного срыва (одна по этой причине даже приняла обет молчания). Все мужчины в той или иной степени достойны презрения, но из этого ряда выделяется сын главной героини - латентный сексуальный маньяк и педофил. Самый приятный персонаж этой истории - павлин Пако, любимец внучки главной героини, которая не простила ему разбитой распушенным хвостом вазы и выдворила на балкон, откуда не умеющая летать птица камнем бросилась вниз. Исполнив таким образом тайную мечту практически всех без исключения героев картины, лишь мечтающих это сделать, но не умеющих воплотить в жизнь никакую свою мечту.

«Атлантида» Юри Анкарани Фото: кадр из фильма

Еще одна картина из конкурса «Горизонты» «Атлантида» (Atlantide) Юри Анкарани - снятый методом наблюдения (и откровенного любования) полудокументальный-полуигровой фильм о венецианской молодежной субкультуре, связанной, разумеется, с водной стихией. Ее яркий представитель, харизматичный блондин Даниэле с острова Сант-Эразмо, неотделим от своего скоростного катера. Как героя «Голубой бездны» Люка Бессона не интересовало ничего, кроме глубоководного ныряния, так для Даниэле жизнь не существует без моторно-лодочных соревнований. Подсвеченные изнутри, лодки отбрасывают на воды лагуны демонический неоновый отсвет, не предвещающий ничего хорошего - водная жизнь подвижна, изменчива и полна неожиданностей. Но в то же время статична: уйдет под воду Даниэле - это мало кто заметит, на смену ему придут такие же модные «рагацци» в летающих над водной гладью лодках. Вечный и вечно умирающий город Венеция вроде бы не предполагает никакой психоделики, которой подсвечен этот мало на что похожий фильм, исключительно высокий классицизм, но если вдуматься, является плодом чьего-то порядком расстроенного воображения: только оно и способно дарить шедевры.