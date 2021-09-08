Смотрите этой осенью: Жизнь Вертинского, Бузова в Африке и Comedy Club наносит удар по Петросяну

Сериал «Елизавета». Фото: «Россия 1»

Исторические сериалы

Сериалы-биографии (или, как чаще говорят на английский манер, байопики) о героях ушедших эпох и исторические драмы — одни из самых дорогих в производстве. И понятно, почему: в кадре необходимо детально воссоздать атмосферу прежних лет, а значит, серьезно потратиться на декорации и костюмы. Зато их очень любят многие зрители.

Сериал «Вертинский». Фото: Первый канал

В этом сезоне нас ждут сразу несколько больших премьер такого рода. Одна из самых ожидаемых — сериал «Вертинский» (Первый канал). Невероятно, но факт: о певце, в сценическом образе которого парадоксально переплетены хрупкая чувственность и аристократическая мужественность, чья интереснейшая жизнь пришлась на самые трагические годы прошлого века, до сих пор не сняли кино. Наконец-то эта ошибка будет исправлена. 8-серийный проект сняла режиссер Авдотья Смирнова («Кококо», «История одного назначения»). В главной роли интереснейший актер Алексей Филимонов («Выжившие»).

Сериал «Седьмая симфония». Фото: «Россия 1»

Все со школы помнят, что в 1942 году в осажденном Ленинграде была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, что вошло в историю как символ несломленного духа советских людей. Но мало кто знает, ценой каких усилий удалось организовать этот ставший легендарным концерт. В центре сюжета сериала «Седьмая симфония» («Россия 1»). - дирижер Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг (Алексей Гуськов). Ему поручили собрать музыкантов и начать репетиции, но играть было некому: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт…

Сериал «Елизавета» («Россия 1») рассказывает о юности будущей императрицы, на которую в 16 лет вдруг свалилась ответственность за огромную страну. Девочка впервые влюблена — ей не до дел государственных, а влиятельные придворные вовсю плетут против нее интриги. Елизавету сыграла Юлия Хлынина («Звоните ДиКаприо!», «Полет»), а ее отца Петра I — Александр Балуев.

Ольга Бузова в шоу «Звезды в Африке» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шоу с экстримом

Сидеть на безопасном диване, когда люди на экране делают что-то страшно рискованное — что может быть лучше тихим вечером трудного дня? В этот сезоне каналы с невиданным энтузиазмом один за другим запускают экстремальные шоу — и новые придумывают, и вспоминают хорошо забытое старое.

Уже в эфире реанимированный после перерыва «Фактор страха» (НТВ, по субботам, 18.00), на подходе тот самый «Форт Боярд» с Сергеем Буруновым в роли ведущего (СТС).

Из новинок, пожалуй, наибольшие ожидания связаны с шоу «Звезды в Африке» (ТНТ, по воскресеньям с 19 сентября) — его будут вести Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участники шоу, среди которых, например, Светлана Пермякова, Айза, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Алексей Ягудин и Стас Ярушин, будут проходить разнообразные испытания, выживая в спартанских условиях. Да, это отчаянно похоже на «Последний герой», но с одним отличием - в «Звездах в Африке» все вертится вокруг еды: за проигрыш в конкурсах ее дают мало или не дают вовсе, а участники постоянно испытывают голод.

«Шоу большой страны». Фото: «Россия 1»

Юмор: сотрясение основ

В этом жанре происходит что-то вроде тихой революции. Канал «Россия 1», где, казалось бы, навечно прописались исключительно передачи Евгения Петросяна и идейно близкие ему артисты, вдруг анонсировал «Шоу большой страны» (по пятницам с 10 сентября, 21.00). Вы только представьте: производит эту программу, состоящую из юмористических скетчей о жизни простых россиян, компания… Comedy Club Production, которая вообще-то делает разные шоу для ТНТ. Заявлены Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков, Светлана Пермякова, Марина Федункив, Максим Киселев, Иван Пышненко — то есть на 99% это артисты, близкие к ТНТ. Вот такая коллаборация главного молодежного канала и, казалось бы, такой архаичной в плане юмора второй кнопки. Ведущие - Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев. Кстати, по времени конкурировать «Шоу большой страны» будет с «Голосом» на Первом канале.

Шоу «Игра». Фото: ТНТ

Но главной бомбой обещает стать «Игра» (ТНТ), заявленное как «комедийное шоу-блокбастер». 85 лучших комиков страны (Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Варвара Щербакова и другие) разделятся на 12 команд и будут соревноваться за сумасшедший приз — 30 млн рублей. Ведущий — звезда стендапа Евгений Чебатков. Будет и жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарика Мартиросян. На что же это похоже? Правильно, на КВН, про который все чаще говорят, что он уже не тот. Многие молодые комики родом из КВН, так что про «Игру» в соцсетях так и пишут: подложили, мол, свинью Александру Васильевичу его же бывшие воспитанники. Дата премьеры пока не оглашена, но по слухам это произойдет в один день с выпуском КВН на Первом. Вот интрига так интрига»!

Шоу «Дуэты». Фото: «Россия 1»

Вокальные шоу

Пока на Первом бодрые пенсионеры поют в программе «Голос. 60+» и готовятся к запуску уже десятого сезона основного «Голоса», на прочих каналах вовсю экспериментируют с новыми форматами. Самый свежак — шоу «Дуэты» («Россия 1», по воскресеньям с 19 сентября в 18.00). Это российская адаптация французского проекта Duos Mystères — он появился в феврале и оказался так успешен, что его сходу купила 21 страна.

Суть в следующем: популярный артист выходит на сцену петь свой хит, а за зеркальной стеной его ждет некто, с кем ему предстоит слиться в дуэте. Интрига в том, что это не случайный человек. «В каждой паре участников существует связь и каждый дуэт не случаен: у них есть то, о чем можно вспомнить или то, о чем лучше не вспоминать», - объясняют на канале. Звездному участнику нужно до конца песни угадать, кто же с ним поет по ту сторону стены. Вести «Дуэты» будет Николай Басков и еще один человек, имя которого держится в секрете.

«Утренняя почта». Фото: «Россия 1»

Наконец, после трехлетнего перерыва возобновляется легендарная «Утренняя почта», которая впервые вышла в эфир еще в 1974-м («Россия 1», по воскресеньям с 12 сентября, 12.25). Ведущий — все тот же Николай Басков.