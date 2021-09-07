Англоязычные видео в «Яндекс» можно смотреть с закадровым переводом

Англоязычные видео в «Яндексе» теперь можно смотреть с закадровым переводом Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«Яндекс» разработал функцию закадрового перевода для англоязычных видео в YouTube и других популярных видеосервисах.

Англоязычные ролики в русской озвучке можно смотреть в Яндекс.Браузере с компьютера и устройств с Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. При включении видео пользователю предлагается автоматически перевести его. Оригинальная звуковая дорожка приглушается, после чего на нее накладывается новая. Для закадровой озвучки используются как мужской, так и женский голоса.

Как рассказали в компании, перевод осуществляется в несколько этапов. На первом «Яндекс» распознает речь, преобразует ее в текст и при помощи нейросетей разбивает на предложения. После этого определяется пол говорящего, предложение переводится на русский язык, а голос синтезируется. Затем «Яндекс» совмещает перевод с видео. Процесс перевода занимает несколько минут.

По словам руководителя Яндекс.Браузера Романа Иванова, к реализации идеи «полностью стереть языковые границы в интернете» компания приступила еще десять лет назад. В настоящее время сервисы Яндекс могут переводить текст, изображения, видео, а в будущем разработчики планируют добавить в видеоперевод новые языковые пары и голоса.