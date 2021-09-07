«Требуется креатив»: Творческий бизнес станет локомотивом экономического роста

Перспективы развития новой индустрии обсудили на Восточном экономическом форуме. Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

ЮНЕСКО и Всемирный банк признали креативные индустрии одним из факторов восстановления экономики после пандемии. Почему они могут стать драйверами развития? И что необходимо для совершения творческого прорыва? Эти и другие вопросы в рамках ВЭФ-2021 обсудили участники сессии «Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт регионов».

У КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ - БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Креативная экономика - это глобальный тренд. Потребители все больше платят не за функционал, а за эмоции, которые дает товар или услуга. Потенциал росту у этой сферы экономики огромный. Совокупный вклад креативных индустрий в ВВП страны составляет почти 5%, а в экономике отдельных городов достигает 18%. При этом развитие отрасли во многом зависит от поддержки региональных властей.

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

- Мы первыми в стране подписали указ о развитии креативных индустрий до 2025 года. Помню, собрал наших кинорежиссеров и поставил перед ними задачу - получить какую-нибудь международную награду. Все посмеялись. А в 2018 году наш фильм победил на Московском международном кинофестивале. После этого всех снова собрал, поздравил. И предложил поставить другую цель - «Оскар», «Канны». На этот раз никто не смеялся, - рассказал Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).

По его словам, в креативной сфере в Якутии занято 8,2% населения. В республике развивается IT, разработка компьютерных игр, кино, фэшн- и ювелирный дизайн.

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ

Как правило, в креативной индустрии занята молодежь. Но проблема многих российских регионов - отток молодежи в мегаполисы. Поэтому перед местными властями стоит сложная задача - удержать молодежь. В этом могут помочь не менее креативные проекты.

Как правило, в креативной индустрии занята молодежь. Но проблема многих российских регионов - отток молодежи в мегаполисы. Поэтому перед местными властями стоит сложная задача - удержать молодежь. Фото: Shutterstock

- Новому поколению очень сложно продать идею, что когда-нибудь, через 30 лет мы условно «построим коммунизм». Им нужно здесь и сейчас. Вот на этом нужно сконцентрировать усилия, - считает Игорь Носов, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Как правило, отток молодежи происходит из-за двух факторов: нехватки рабочих мест и отсутствия благоустроенной городской среды. Бытие определяет сознание. Сложно творить в неподходящей для этого обстановке.

- Из регионов по-прежнему достаточно много талантливых молодых людей уезжают в Москву, Петербург. Основная мотивация — не деньги и карьерный рост, а свобода самовыражения, общения с такими же. Все регионы столкнулись с этим вызовом, стараются что-то с этим делать, создать такие условия, чтобы талантливые люди не уезжали, - подтверждает Алексей Охлопков, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Повысить эффективность креативных индустрий может государственная поддержка. Одна из универсальных идей - создание креативных пространств Фото: Shutterstock

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Повысить эффективность креативных индустрий может государственная поддержка. Одна из универсальных идей - создание креативных пространств, выделение художникам и творческим людям определенных помещений (например, заброшенных заводов), где они могут самовыражаться и впоследствии создавать креативный бизнес.

- Мы можем значительно повысить эффективность этих проектов, предоставляя налоговые льготы и субсидии, развивая инфраструктуру, привлекая частных инвесторов. Все наши планы сейчас учитывают креативную составляющую. При обсуждении с коллегами обязательно учитываем, чтобы было место для креативной индустрии, бизнес-инкубаторов, площадок, - говорит Игорь Носов.

- В этом году выделено 3,5 млрд рублей на поддержку креативных индустрий. Будет профинансировано 1500 креативных команд. Это уже происходит. Первая волна была объявлена 6 июня, она уже завершена. Сейчас идет оценка заявок, - рассказал Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, развивать творческие проекты возможно, опираясь на традиционные «места силы».

- Музей - это прекрасная платформа для продвижения креативных индустрий и команд, потому что, работая с таким брендом, как Третьяковская галерея, наши партнеры прилагают усилия, чтобы весь их потенциал сработал, чтобы их имя, однажды отмеченное, прозвучало. Они становятся на ноги, имеют возможности роста и признания. Одновременно музей является для огромного количества представителей креативных индустрий точкой отсчета, - считает Зельфира Трегулова, генеральный директор ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».

Кстати, большой потенциал есть и у традиционных промыслов. Их развитие позволяет создать рабочие места в регионах. Как на производственных площадках, так и в туризме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Кстати, большой потенциал есть и у традиционных промыслов. Их развитие позволяет создать рабочие места в регионах. Как на производственных площадках, так и в туризме.

- В России наcчитывается около тысячи территорий, где развиты уникальные народно-художественные промыслы. Нужно развивать эти производства, чтобы обновлялись кадры. Мы хотим придать этим территориям отдельный статус, сосредоточить разные инструменты поддержки, и эти территории поддержать, - считает Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

По ее словам, меры поддержки должны касаться как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых.

В России наcчитывается около тысячи территорий, где развиты уникальные народно-художественные промыслы. Фото: Shutterstock

- Много художников работают на дому, делают уникальные, высокохудожественные изделия. А в работе на потребительский рынок им могут помочь молодые дизайнеры забрендировать, продвинуть и продать, - считает Кадырова.