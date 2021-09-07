250 млрд рублей на концессии: Дальний Восток активно привлекает инвестиции

Заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков Фото: ТАСС

Власти зовут инвесторов на Дальний Восток. Но, как правило, для каждого крупного проекта нужны авто- или железная дорога, газ, электричество, вода и очистные сооружения. А также социальная инфраструктура (а как без нее? крупный завод – это тысячи работников с семьями). Для снятия инфраструктурных ограничений был запущен механизм «дальневосточной концессии», обеспечивающий инвестору компенсацию понесенных затрат на инфраструктуру в течение 10–20 лет после ввода таких объектов в эксплуатацию. Участники сессии «Дальневосточная концессия»: как совершить инфраструктурный прорыв?» на Восточном экономическом форуме сообщили, что конфессия становится настоящим решением проблемы.

ЕЩЕ МУСОРОПЕРЕРАБОТКА, «СОЦИАЛКА» И МЕТРОСТРОЕНИЕ

«На сегодня у нас находится 30 проектов в работе общей стоимостью 250 миллиардов рублей, — сообщил заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. - Из них 12 проектов на 180 миллиардов рублей — это инфраструктура для инвесторов, и 18 проектов, на 66 миллиардов рублей, это социальная сфера».

Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов пояснил, что организация традиционно фокусируется на развитии концессий в четырех областях: аэропорты, порты, платные дороги и логистика. За последнее время к ним добавились еще три - это мусоропереработка, социальная инфраструктура и метростроение.

«Мы существенно расширили свои инвестиций и сферу их применения. Что касается региона Дальнего Востока, то на сегодняшний день мы видим это как один из приоритетных регионов для собственных инвестирований», — отметил управленец.

При этом государственные организации постоянно проводят донастройку концессионных программ. Например, в настоящее время ВЭБ обсуждает перечень проектов дальневосточной концессии, которые могут быть объединены с такими программами, как "Фабрика проектного финансирования" и льготная ипотека от ВЭБ.ДВ.

«В ВЭБе есть "Фабрика проектного финансирования" - структура, которая в себе несет субсидии от государства, снимающие процентный риск с инвестора и банков-участников. Есть деньги от ВЭБ.ДВ - льготное финансирование под 2%, - напомнил заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун. - Мы считаем, что такие меры поддержки, когда они будут погружены внутрь концессии, в совокупности могут дать интересный эффект».

Сахалин с каждым годом набирает всё большую популярность для путешествий внутри страны, однако в регионе пока недостаточно инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВСЕ УДАЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ»

Юрий Корсун пояснил, что в корпорации сейчас изучают возможность включения в проекты дальневосточной концессии и другие инструменты поддержки, которые есть в ВЭБе.

«Мы уже сейчас обсуждаем проекты, где будут и те, и другие меры поддержки. В основном это инфраструктурные проекты, некоторые промышленные проекты», - рассказал он. При этом, по мнению топ-менеджера, дальневосточную концессию нужно распространить на все удаленные регионы, так как они имеют схожие проблемы по финансированию.

Как это может выглядеть реально? В рамках сессии «Дальневосточная концессия: как совершить инфраструктурный прорыв?» корпорация «Туризм.РФ» и власти Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать инфраструктуру региона. По словам гендиректора «Туризм.РФ» Сергея Суханова, Сахалин с каждым годом набирает всё большую популярность для путешествий внутри страны, однако в регионе пока недостаточно инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха. Соглашение призвано это исправить.

«В рамках реализации туристско-рекреационных кластеров предусмотрено строительство новых отелей, смотровых площадок, экотроп и других объектов туристической инфраструктуры как на Сахалине», — резюмировал Сергей Суханов.