У них одна и та же кровь: донор костного мозга из Благовещенска встретилась с женщиной из Твери, которой помогла победить рак

Лариса через два года после операции познакомилась с Натальей (справа). Фото: Национальный регистр доноров костного мозга

Два года назад Наталья и Лариса узнали, что они генетические близнецы. Нет, женщины не сестры, как в сериалах, разлученные в детстве. Они вообще не родственники и даже не знакомы были друг с другом. Просто, у каждого из нас где-то на планете живет генетический близнец, чьи клетки костного мозга идентичны нашим собственным. Наталья и Ларина нашли друг друга благодаря Национальному регистру доноров костного мозга. И это совпадение, которое спасло Ларисе жизнь…

Лариса живет в Твери. Обычная жизнь – дом, семья, работа, все, как у всех, пока однажды врачи не поставили ей диагноз – рак крови. И началась череда анализов, поездок по больницам. Ее направили в Алмазовский центре в Санкт-Петербурге, медики делали всё, чтобы спасти женщину, но без пересадки костного мозга было не обойтись. И донор нашелся. У нас, в России. Благодаря Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, который четыре года назад зарегистрирован Русфондом.

Ларисе сделали операцию два года назад. Донорский костный мозг прижился. Она все думала, кто тот человек, который ее спас, где он живет, сколько ему лет. Возможность сказать спасибо и посмотреть в глаза человеку, поделившемся своей кровью, Ларисе все-таки выпала. 31 августа Регистру исполнилось четыре года, он официально зарегистрирован в 2017 году. А 6 сентября 2021 года Лариса встретила Наталью.

— По правилам, донор и реципиент могут познакомиться друг с другом не ранее чем через два года после трансплантации. И сегодня этот день наступил,- рассказали в команде Национального РДКМ.

Лариса из Твери и Наталья из Благовещенска вновь приехали в Санкт-Петербург. Как два года назад, но только повод на этот раз радостный. Они, вместе победили болезнь и смогли увидеть, наконец, друг друга. Наталья рассказала, как попала в регистр, о Лариса благодарила свою спасительницу.

Лариса из Твери и Наталья из Благовещенска вновь приехали в Санкт-Петербург. Фото: Национальный регистр доноров костного мозга

Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ, поблагодарила коллег, сотрудников региональных НКО-регистров, которые годами хранят контактные данные потенциальных доноров и следят, чтобы эти данные оставались актуальными.

— Я просто счастлива оттого, что эта встреча стала возможной. И хочу поблагодарить тех, кто этому способствовал. И конечно, спасибо Наталье и Ларисе. Эта встреча возможна, потому что вы смелые и вы справились.

Она напомнила, что ни пациенты, ни доноры Национального РДКМ не несут никаких трат.

— Так совпало, что буквально вчера весь мир отмечал День благотворительности. И в нашей стране очень много щедрых и неравнодушных людей, поддерживающих работу Русфонда.

Российский регистр доноров костного мозга еще молодой, но здесь уже 51865 доноров, 37 из которых поделились своими клетками. В августе 2020 года Русфонд получил президентский грант в 70 миллионов рублей на развитие Национального РДКМ. Чем больше регистр, тем выше шансы у пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, найти своего генетического близнеца – вероятность такого совпадения 1 к 10 000.

— Возможность подобрать генетического близнеца гораздо выше среди соотечественников. Наша страна многонациональна и этнически разнообразна, именно поэтому шанс найти подходящего донора в России, для наших пациентов, гораздо больше, чем в другой стране мира.

В соцсетях Национального регистра есть истории реальных доноров – кто-то прошел типирование по совету коллег, кто-то узнал про РДКМ из Интернета, есть доноры инженеры, модели, учителя, врачи, общественники… Каждый из них через два года после донации сможет узнать, кому он помог и встретиться, если операция прошла успешно. В 2020 году Русфонд организовал встречу донора Себастьяна Бауэра из Саксонии с Екатериной Румянцевой из Нижнего Новгорода. Встреча Натальи и Ларисы — это первая встреча донора из Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Проект реализовывается при поддержке Фонда президентских грантов.