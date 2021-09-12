Невероятные истории спасения: Канадский хоккеист выжил с перерезанным горлом, а советские солдаты 49 дней бороздили океан

Арона Ли от смертельной кровопотери во время ампутации спасло обезвоживание. Фото: Collection of Aron Ralston/Wikimedia Commons

Кристиан Даннеманн Эриксен - не помните, кто это? А если так: футболист, который воскрес? Действительно, нынешним летом эта история наделала много шума. Датский футболист рухнул на поле, словно подкошенный, без сознания. Во время матча со сборной Финляндии у датского игрока Кристиана Эриксена остановилось сердце. Реанимация на поле длилась 9 минут, а потом спортсмена отправили в госпиталь. Его жизнь была спасена. Но это не единственное чудесное спасение.

Ампутация без наркоза

История американского альпиниста Арона Ли Ралстона легла в основу фильма «127 часов». В 2003-м он отправился, никого не предупредив, на склон Блюджон каньона. Вдруг Ралстон упал в ущелье, а его правую руку придавил огромный валун.

Он оказался в ловушке! Даже пошевелиться толком не получалось. С собой у Арона не было ничего съестного, только бутылка воды. Он умудрился растянуть ее на 4 дня. Затем в ход пошла моча, но вскоре и ее не стало…

В голове у Ралстона роились самые разные мысли. Одна, на первый взгляд совершенно ужасная, занимала все больше: надо поступить, как животные в капкане, - ампутировать себе конечность.

Сделав примитивный жгут, Арон перетянул руку и начал ее кромсать тупым китайским ножиком. Несмотря на некроз тканей, он несколько раз терял сознание, но все-таки довел до конца жуткую ампутацию.

В полуживом состоянии Арон сумел спуститься вниз и пройти несколько километров. Навстречу ему попались туристы, которые вызвали подмогу.

Смерть отвергла три раза

Пример Маларчука доказывает: кому суждено умереть своей смертью, от коньков не погибнет! Фото: © Clint Malarchuk

Клинт Маларчук - канадский хоккеист, игравший на позиции вратаря. 22 марта 1989 года его команда «Баффало Сейбрз» вышла на лед, чтобы сразиться с «Сент-Луис Блюз». Во время игры завязалась стычка двух игроков, и оба рухнули на лед.

Обычная, впрочем, ситуация, но при этом один поднял вверх ногу. Острое лезвие полоснуло вратаря Маларчука по горлу ниже маски. Жуткий удар пришелся как раз по яремной вене. Лед тут же окрасился кровью.

Говорят, зрелище было настолько ужасающим, что с десяток людей на первых рядах грохнулись в обморок, у двоих приключился сердечный приступ.

Но нашлись люди, четко действовавшие в этой ситуации. Маларчука тут же увели в подтрибунное помещение, оно находилось рядом с воротами. Тренер по физподготовке Джим Пиццутелли, ветеран вьетнамской войны, имевший в свое время дело со страшными увечьями, рукой зажал фонтан крови и так ждал приезда врачей.

Фото: © Clint Malarchuk

Клинт потерял полтора литра крови! Но медики сумели его спасти. Уже через пару деньков Маларчук покинул госпиталь. А злополучный матч продолжили, убрав кровь со льда во время перерыва.

ЧП не прошло бесследно для психики Маларчука. Он стал глушить депрессию алкоголем, а однажды, смешав виски с лекарствами, вновь едва не отправился на тот свет. У него случилась клиническая смерть. Но, видно, не настало его время: хоккеиста вновь откачали.

Чуть позже Клинт решил покончить с собой и, отправившись на охоту, выстрелил себе в подбородок. Пуля вылетела через рот! Правда, сначала все это называли несчастным случаем, в грехе Маларчук признался много позже.

72 дня на морозе

Судьба приготовила выжившим в авиакрушении множество разных испытаний. Кадр из фильм «Остаться в живых. Чудо в Андах»

Нередко, чтобы выжить, людям приходится идти на крайние меры, перешагивать через некую черту. Именно так и произошло с героями этой истории: в 1972 году команде регбистов, выжившей в авиакатастрофе, пришлось есть умерших людей… Команда отправлялась на матч в другой город, им необходимо было перелететь через Анды. Чтобы билеты стоили дешевле на арендованном у военных самолете, гандболисты позвали с собой друзей и родственников.

Во время полета разыгралась непогода. Пилоты, думая, что уже перелетели опасные горы, сообщили об этом наземным службам. Но, оказалось, радоваться рано. Самолет все-таки зацепил гряду и упал в горах. Часть пассажиров погибла во время крушения и жесткой посадки, другие, получив жуткие травмы, умирали в последующие дни. Первый день унес 12 человек. Холодную ночь, в горах было -40 0С, не пережили еще пятеро. Забегая вперед: из 45 бывших на борту, выжили лишь 16. Но какими усилиями! Им пришлось провести 10 недель в горах. Еды у них не было - так, снеки, шоколадка, банка сардин, вино, ликер. Они поджигали все, что могло гореть, в том числе деньги. Мочились себе на руки, чтобы как-то согреться. Когда еды и алкоголя, расходуемых крайне экономно, не осталось, потерпевшие крушение решили… съесть пилота, вмерзшего в снег неподалеку. Потом в дело пошли другие человеческие тела.

Судьба на этом не перестала испытывать людей на прочность: через 15 дней после крушения самолета сошла лавина. Она буквально утрамбовала снегом всех спавших в фюзеляже. Еще восемь человек так и не выбрались из снежного плена живыми.

Кадр из фильм «Остаться в живых. Чудо в Андах»

Когда стало понятно, что спасения не видать, самые крепкие спортсмены отправились на разведку. Им удалось дойти до людей и прислать помощь. Вертолетчик нашел место крушения только благодаря детальным подсказкам одного из потерпевших.

Выжившие регбисты восстановили команду и добились неплохих результатов. Каждый матч они посвящали своим погибшим товарищам.

Потерявшийся в снегах

Эрик видел, как погибают его ноги, но продолжал отчаянно бороться за свою жизнь.

Эрик Лемарк - писатель, автор двух бестселлеров. А не так давно он был хоккеистом и даже входил в сборную Франции (вырос Лемарк в США, но решил выступать за страну, в которой родился). Поклонники этого вида спорта могут даже вспомнить его по Олимпийским играм 1994 года в Лиллехаммере, там Эрик забил шайбу. Потом ледовую арену Лемарк сменил на сноубордические трассы.

В 2004 году он отправился в горы Сьерра-Невады, где решил покататься вне разрешенных трасс. Из-за непогоды лыжный патруль стал закрывать склоны и предупреждать всех, что надо уходить. Но Эрик решил съехать еще разочек. Внизу он попал в плотный туман, потерял ориентацию и заблудился.

Ему пришлось восемь дней (!) провести на морозе на высоте 3500 метров. Лемарк строил из снега иглу, питался корой деревьев и кедровыми орешками. С собой у него не оказалось ровным счетом ничего, что помогло бы выжить, - только MP3-плеер и сноуборд. Пытаясь выйти к людям, Лемарк прошел 10 миль по глубокому снегу. Время от времени он снимал громоздкие сноубордические ботинки, растирал стопы. Но, увы, ноги темнели буквально на глазах, а кожа отходила кусками. Спустя несколько дней Лемарка обнаружил вертолет, который, откровенно говоря, искал уже бездыханное тело спортсмена.

Съели сапоги

Подвигом советских солдат восхищались по обе стороны океана. Фото: РГА КФД/Official Navy Photo

«Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог». Эти куплеты сочинены в честь солдат инженерно-строительных войск Советской армии: младшего сержанта Асхата Зиганшина, рядовых Филиппа Поплавского, Анатолия Крючковского, Ивана Федотова. Эти четверо солдат выживали в океане 49 суток без еды и воды. Еще одно стихотворение «49 дней» им посвятил сам Владимир Высоцкий:

Суровей, ужасней лишенья,

Ни лодки не видно, ни зги,

И принято было решенье -

И начали есть сапоги.

17 января 1960 года в бухте Касатка, что у острова Итуруп, сорвало со швартовки самоходную танкодесантную баржу. На барже, которую с азартом подхватила разыгравшаяся вода, находились солдаты. У них имелись кое-какие съестные припасы - совсем немного крупы и картошки, хлеб, банка тушенки. Воду несчастные сначала брали из системы охлаждения, а после принялись собирать дождевые капли. Конечно, четверо молодых мужчин быстро расправились со скудным продовольственным запасом. И тогда их рацион составили… кожаные ремни, зубная паста и тот самый кирзовый сапог, упомянутый в куплетах.

Кожаные изделия резали на мелкие кусочки и варили из них «суп». Сапог пришлось сначала отварить в соленой воде, чтобы избавиться от навязчивого гуталина, потом его разрезали и жарили. Конечно, все это больше напоминало уголь и было отчаянной попыткой обмануть голодный организм. В день солдаты теряли в среднем по 500 граммов своего веса.

Спустя десятки дней баржа попала в судоходный район. Несколько раз рядом проплывали корабли, но не замечали баржу. А вот акулы, казалось, только и ждали удобного момента, чтобы схватить добычу.

Через 49 дней исхудавших, но не потерявших гордости солдат обнаружил американский авианосец. Скитальцы заявили спасителям, что сами доберутся домой, только им необходимо питание и горючее. Но американцы отправили их к себе, покормили бульоном, предоставили помощь. А потом был визит в Сан-Франциско, где солдаты участвовали в пресс-конференции.

Кстати, им тогда предлагали остаться в США, но они отказались. В СССР путешественников поневоле наградили орденами Красного Знамени.

Первая помощь от фельдшера вермахта

Судьба пощадила Весну, по ошибке попавшую на этот рейс. Фото: Wikimedia Commons

Югославская стюардесса Весна Вулович стала известна всему миру. Она упала в буквальном смысле с небес на землю и осталась жива.

Весна оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе 1972 года. На злополучном самолете, летевшем из Копенгагена в Белград, Вулович оказалась случайно. Дело в том, что специалист, составлявший полетные списки, ошибся. В рейс должна была отправиться другая Весна - Николич. Но специалист записал фамилию Вулович. Николич после инцидента сразу ушла из авиации.

Самолет потерпел крушение из-за взорвавшейся на борту бомбы. 29 пассажиров и экипаж погибли мгновенно. Весна Вулович, стажерка 22 лет, в момент теракта находилась в центре пассажирского салона.

- Меня спасла хорошая физическая форма и гипотония, - рассказывала в интервью Весна.

При падении девушка получила жуткие травмы - переломы рук, ног, позвонков. У нее также был проломлен череп. Искалеченную стюардессу нашел немец Бруно Хонке. Это сыграло свою роль: Бруно когда-то служил фельдшером в вермахте и сумел грамотно оказать первую помощь.

К нормальной жизни Весна возвращалась почти пять лет!

- Доктора говорили мне: «Скажите спасибо, что остались в живых, вы никогда не сможете ходить». А я спорила: «Захочу и пойду», - вспоминала Вулович.

И ведь сдержала слово! Восстановившись, снова запросилась в небо. Страха полетов не было. Психика Вулович выкинула необычный фортель: стюардесса не помнила катастрофы, ее память остановилась за час до этого.

Весна Вулович прожила 66 лет, она скончалась в 2016-м…

Ампутация без наркоза

История американского альпиниста Арона Ли Ралстона легла в основу фильма «127 часов». В 2003-м он отправился, никого не предупредив, на склон Блюджон каньона. Вдруг Ралстон упал в ущелье, а его правую руку придавил огромный валун.

Он оказался в ловушке! Даже пошевелиться толком не получалось. С собой у Арона не было ничего съестного, только бутылка воды. Он умудрился растянуть ее на 4 дня. Затем в ход пошла моча, но вскоре и ее не стало…

В голове у Ралстона роились самые разные мысли. Одна, на первый взгляд совершенно ужасная, занимала все больше: надо поступить, как животные в капкане, - ампутировать себе конечность.

Сделав примитивный жгут, Арон перетянул руку и начал ее кромсать тупым китайским ножиком. Несмотря на некроз тканей, он несколько раз терял сознание, но все-таки довел до конца жуткую ампутацию.

В полуживом состоянии Арон сумел спуститься вниз и пройти несколько километров. Навстречу ему попались туристы, которые вызвали подмогу.