Развитие Дальнего Востока и Арктики — приоритет 21 века

Зампред Правительства Юрий Трутнев Фото: Евгения ГУСЕВА

—Уважаемые коллеги, давайте забивать голы, — так нетипично началась сессия Международного дискуссионного клуба “Валдай” на Восточном экономическом форуме. Она стартовала на следующий день после матча сборной России и Хорватией, который закончился вничью. Спикеры пообещали создавать острые моменты — чего, увы, не смогли добиться наши футболисты.

Главная тема дискуссии — возможности Дальнего Востока и Арктики в новых условиях. Речь не только о пандемии. На регионы оказывают влияние климатические изменения, новые технологии и, как ни странно, даже недавний переворот в Афганистане. Все это вместе приводит к глобальным изменениям. А изменения всегда создают почву для развития.

С хорошего “паса” сразу начал зампред Правительства Юрий Трутнев. Он напомнил, что президент обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь 21 век.

- Мы вполне можем рассматривать развитие Дальнего Востока как быстро- и высокоокупаемый проект, а не просто поддержку его экономики, - отметил он.

И действительно, когда говорят о развитии региона, у многих стоит немой вопрос: “Зачем вкладывать в него столько денег?” Между тем, территории Дальнего Востока и Арктики, по масштабам сопоставимы с самыми крупными государствами мира — США, Китаем, Бразилией, Австралией. Это кладовая стратегических запасов самых разных полезных ископаемых от угля, нефти, золота и драгоценных камней до черных и цветных металлов и редких элементов. А еще — территория Северного морского пути, у которого есть потенциал стать главным торговым маршрутом в мире.

СОТРУДНИЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ЛЮДИ

Так что же нужно для светлого будущего Дальнего Востока и Арктики? Участники дискуссии определились с 3 главными направлениями.

Во-первых, международное сотрудничество. В одиночку глобальные проекты на этой территории не осилить.

— Нам надо отодвинуть политику и геополитику, потому что молодые люди всего мира, неважно китайцы мы, австралийцы или россияне, будут смотреть на нас, ожидая, что мы начнем действовать, — заметил Кевин Майкл Радд, президент, Asia Society Policy Institute (ASPI) и экс-премьер Австралии.

Его поддержал председатель клуба “Валдай” Андрей Быстрицкий, отметив, что успех России в освоении Дальнего Востока и Арктики никому не помешает, а только поможет. Редкий случай взаимной выгоды.

Другая проблема — На Дальнем Востоке не хватает инфраструктуры для комфортной жизни и торговли. Нужны новые рабочие места и люди, которые хотят тут жить и работать. По словам зампреда Правительства Юрия Трутнева, за последний годы была создана 81 тысяча рабочих мест и построено 417 новых предприятий.

— Но это не просто рабочие места, ведь после работы на предприятии человек должен где-то жить, иметь возможность и условия для обучения детей, для получения медицинской помощи, для отдыха. Все это надо создать, — обозначил он планы на будущее.

Наконец, третья проблема и вызов — применение новых технологий. Будущее региона за зеленой энергетикой и возобновляемыми ресурсами.

— Энергопереход уже идет в полный рост, — предостерег Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, — Он связан с климатом и с готовностью человечества отказаться от традиционного способа генерирования энергии. В свете этих технологических изменений очевидны риски для структуры экономики Дальнего Востока.

Но регион, по словам Чекункова, может стать мировым лидером климатических проектов. Главную роль в этом сыграет строительство приливной электростанции на Камчатке и развитие водородного кластера на Сахалине. Ожидается, что к 2050 году эти проекты могут обеспечить экспорт экологически чистых видов водорода на $100 млрд в год и станут окном в новую энергетическую реальность.