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Здоровье8 сентября 2021 10:40

О важности питьевого режима для ребенка

Принято много говорить о значении правильного питания для здоровья ребенка, однако питьевой режим не менее важен
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Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, академик РАН, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России. Фото: Pixabay

Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, академик РАН, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России. Фото: Pixabay

Достаточно ли той воды, которую малыш пьет сам, когда захочет? Стоит ли полагаться на сознательность ребенка при выборе напитков? Можно ли при помощи установки питьевых фонтанчиков в школе снизить процент ожирения у детей? Узнайте из видеоинтервью с Лейлой Сеймуровной Намазовой-Барановой, д.м.н., профессором, академиком РАН, председателем Исполнительного комитета Союза педиатров России.

Достаточно ли той воды, которую малыш пьет сам, когда захочет?
Время питаться правильно!Детский рацион