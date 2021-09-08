О важности питьевого режима для ребенка

Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, академик РАН, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России. Фото: Pixabay

Достаточно ли той воды, которую малыш пьет сам, когда захочет? Стоит ли полагаться на сознательность ребенка при выборе напитков? Можно ли при помощи установки питьевых фонтанчиков в школе снизить процент ожирения у детей? Узнайте из видеоинтервью с Лейлой Сеймуровной Намазовой-Барановой, д.м.н., профессором, академиком РАН, председателем Исполнительного комитета Союза педиатров России.