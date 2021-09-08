«Не представляете какая была проблема отпросить артистов из театров!»: Анна Нетребко позвала на юбилей в Москву звезд со всего мира

Анну Нетребко знают в любой точке мире, ей рукоплещут на лучших площадках мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующую субботу 18 сентября у оперной звезды Анны Нетребко юбилей. Народная артистка отмечает его в Москве на сцене Кремлевского дворца большим концертом. Организатор мероприятия президент Berin Iglesias Holding Максим Берин на пресс-конференции в ТАСС рассказал о его закулисье, ответив и на вопросы kp.ru об особенностях концерта в пандемию.

- Расскажите о закулисье подготовки к юбилейному концерту Анны Нетребко. Кто приедет поздравить нашу оперную диву?

- Отмечу, что это событие в том масштабе и формате, которые мы с Анной запланировали, не состоялось бы без главного партнера компании «Роснефть». Наш партнер в это тяжелое время оказался рядом, проявил желание и готовность поддержать это мероприятие. Огромное спасибо! События будет ярчайшее. Анну Нетребко знают в любой точке мире, ей рукоплещут на лучших площадках мира. В своей юбилей она выступит в Кремлевском дворце, а это площадка номер один в нашей стране. Анна сама отбирала и приглашала отпраздновать с ней тех артистов, с кем у нее были самые яркие и интересные коллаборации на сцене. Подбор артистов довольно разноплановый, соберутся великие, востребованные исполнители современности. Вы не представляете какая была проблема отпросить всех этих артистов из театров. Тем более сейчас, когда театры начали открываться, и отложенный за полтора года интерес зрителей особенно высок. 18 сентября будут Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Ролан Вильясон, Чечилия Бартоли, Эльчин Азизов, Лука Сальси, Елена Шиткова, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие артисты. Они летят из разных точек мира - мы всех пригласили с женами, с мужьями на это событие. Анна сказала: «Я хочу, чтобы это был необычный концерт». Она запланировала сделать это концертом-сюрпризом. Мы делаем потрясающие памятные буклеты - там, по-моему, 40 страниц, но не будет программки вечера. Анна хочет, чтобы люди не ждали то или иное произведение, а наслаждались и удивлялись с каждым произведением.

Конечно, весь последующий год будет юбилейным. И после кремлевского концерта мы поедем в большой тур по России. Это будет первый тур Анны Нетребко в нашей стране за всю историю.

- Какие ограничения из-за пандемии для зрителей будут на концерте?

- Это будет одно из первых грандиозных мероприятий для такого количества людей, начиная с марта 2020 года. Почему? Потому что мы делаем это мероприятие Covid-free зоной. Сейчас есть разрешение проводить мероприятия без этой «печати» Covid-free, но до 500 человек. Мы принимали решение в том числе с учетом того, какой видим невероятный ажиотаж на последние билеты, которые есть на сегодня. При покупке билета выплывает табличка о необходимости позаботиться о QR-коде. Тем не менее, это поклонников творчества Анны Юрьевны не останавливает. Мы направляем людей, чтобы, они если и не вакцинировались, то, как минимум, сделали ПЦР-тесты. И могли спокойно прийти на концерт, имея QR-код. Его получают, когда человек переболел, или сделал вакцинацию, или сделал максимум за три дня до концерта ПЦР-тест.

- Активно обсуждается утверждение одной из наших певиц о том, что концертная деятельность в России за пандемию умерла. Вы с этим согласны?

- Я не люблю хвастаться. Только цифры. Поскольку мы международная компания, то глобально мы работаем по всему миру. В 2019-м году мы провели 247 мероприятий. В 2020-м - 57. Сегодня, в 2021-м году, мы их провели уже более ста. После «большой ямы» в прошлом году, в этом у нас идет подъем. Мне звонят промоутеры, я со многими дружу, общаюсь. Они говорят: «Такое ощущение, что концертов, мероприятий нет. Посмотришь на ваши соцсети – у вас все кипит, жизнь идет. Как такое может быть?» Не хочу никого принижать, но мы ежедневно ищем и работаем, готовы идти на риски. Из-за пандемии могут не пустить в страну по новым правилам, вдруг артист заболеет и т.д. Тысячи вопросов. Мы эти вопросы анализируем и принимаем решение: нам кажется, что в этой стране, в эти даты, с этими артистами на данной площадке, учитывая ситуацию, возможно сделать концерт.

Как и все международные компании, мы планировали всегда на год, на два вперед. Сейчас мы планируем на два месяца. Если две недели назад мы продавали по сто билетов в день, то сейчас на концерт, который будет 18 сентября, продаем по 200-400 билетов ежедневно. С каждым днем мы видим, что идет рост ажиотажа, интереса.

- Задолго заранее люди боятся покупать билеты – вдруг отменят? Таких историй было много.

- Люди и деньги не получили, и концертов не увидели. Мы так делать не хотим. Нам не нужны чужие деньги. Если люди готовы заплатить, то мы готовы дать в ответ ту программу, которую обещали. Концерт 18 сентября точно состоится. Мы все для этого сделаем. Можете смело идти и пытаться еще что-то купить.